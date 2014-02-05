سرباز آهنین بودن در مدار حق اساس مسئله نیرو های مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو در صبحگاه مشترک نیروه های مسلح استان ابراز داشت: سربازان آهنین در اسلام همیشه توانسته اند باطل را نابود کنند زیرا اگر در جایی 20 سرباز آهنین حضور داشته باشند می توانند بر 200 فرد آهن دار پیروز شوند.

وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در رابطه با مقاومت و اقتصاد مقاومتی، افزود: این پیام ها ریشه در آموزه های اسلام و انقلاب دارد، چرا که انقلاب اسلامی ایران برگرفته از قیام امام حسین (ع) و رهنمود های ائمه اطهار است.

صادقلو با عنوان اینکه امام خمینی (ره) در رابطه با دهه فجر با ادبیات ویژه ای سخن گفته اند، اظهار داشت: بسیاری از افراد انقلاب را با تعبیر های خاصی بیان کرده بودند که از جمله این تعبیر ها انقلاب طوفان، انقلاب آتش فشان، سیل خروشان و برخی نیز نام آن را زلزله نامیدند.

وی ادامه داد: امام با استفاده با ادبیات درستی که برای انقلاب اسلامی به کار بردند آن را انفجار نور نامیدند که البته این ادبیات امام خمینی (ره ) دارای راز و رمز های زیادی است که ما باید تلاش کنیم تا این راز و رمز ها را کشف کنیم زیرا این سخن از یک انسان الهی برآمده است.

استاندار با عنوان اینکه نامیدن انقلاب اسلامی به انفجار نور شرح و وصف های زیادی دارد ، تصریح کرد: در واقع دهه فجر از سوره مبارکه فجر گرفته شده چرا که در این سوره درس ها و پیام های زیادی در رابطه با شکست خوردن ظالمانی همچون قوم ثمود، فرعون و قوم عاد دارد و در واقع آنان کسانی بودند که احساس شکست ناپذیری می کردند اما در نهایت شکست خورده و نابود شدند.

وی اذعان داشت: دهه فجر یادآور انقلابی است که برای همه ملت ها و مظلومان دیگر درس بزرگی برای آزادی و آزادگی است و نشان دهنده میثاق مردم با انقلاب و امام خمینی (ره ) است.