کلاردشت هم دچار بحران است/ قطع آب شرب برخی مناطق

محمد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یخ زدگی شبکه ها و تاسیسات آبرسانی سبب قطع آب در برخی مناطق شهرستان است.

وی اظهار داشت: جاده کلاردشت - عباس آباد مسدود است و تردد در مسیر کلاردشت - مرزن آباد نیز هنگام غروب به دلیل یخ زدگی مسیر به کندی انجا می شود.

وی عنوان کرد: معابر شهری منطقه باز است و چند مسیر روستایی دچار مسدودی است که تلاش برای بازگشایی آن ادامه دارد.

معصومی یادآورشد: این حادثه به بخش های کشاورزی، باغی و زیرساختی خسارتهایی وارد کرده که در دست بررسی و اقدام است.

به گفته فرماندار کلاردشت، با اینکه اقلام غذایی مورد نیاز در منطقه وجود دارد اما به دلیل شرایط نامناسب راهها، برای کمک رسانی به دیگر شهرستانها مشکل داریم.