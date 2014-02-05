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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۴۱

معصومی خبر داد:

کلاردشت هم دچار بحران است/ قطع آب شرب برخی مناطق

کلاردشت هم دچار بحران است/ قطع آب شرب برخی مناطق

کلاردشت - خبرگزاری مهر: فرماندار کلاردشت با بیان اینکه این شهرستان نیز دچار بحران شده، از قطع آب شرب در برخی مناطق منطقه خبر داد.

محمد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یخ زدگی شبکه ها و تاسیسات آبرسانی سبب قطع آب در برخی مناطق شهرستان است.

وی اظهار داشت: جاده کلاردشت - عباس آباد مسدود است و تردد در مسیر کلاردشت - مرزن آباد نیز هنگام غروب به دلیل یخ زدگی مسیر به کندی انجا می شود.

وی عنوان کرد: معابر شهری منطقه باز است و چند مسیر روستایی دچار مسدودی است که تلاش برای بازگشایی آن ادامه دارد.

معصومی یادآورشد: این حادثه به بخش های کشاورزی، باغی و زیرساختی خسارتهایی وارد کرده که در دست بررسی و اقدام است.

به گفته فرماندار کلاردشت، با اینکه اقلام غذایی مورد نیاز در منطقه وجود دارد اما به دلیل شرایط نامناسب راهها، برای کمک رسانی به دیگر شهرستانها مشکل داریم.

کد مطلب 2229554

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