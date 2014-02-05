کلاردشت هم دچار بحران است/ قطع آب شرب برخی مناطق

محمد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یخ زدگی شبکه ها و تاسیسات آبرسانی سبب قطع آب در برخی مناطق شهرستان است.
وی اظهار داشت: جاده کلاردشت - عباس آباد مسدود است و تردد در مسیر کلاردشت - مرزن آباد نیز هنگام غروب به دلیل یخ زدگی مسیر به کندی انجا می شود.
وی عنوان کرد: معابر شهری منطقه باز است و چند مسیر روستایی دچار مسدودی است که تلاش برای بازگشایی آن ادامه دارد.
معصومی یادآورشد: این حادثه به بخش های کشاورزی، باغی و زیرساختی خسارتهایی وارد کرده که در دست بررسی و اقدام است.
به گفته فرماندار کلاردشت، با اینکه اقلام غذایی مورد نیاز در منطقه وجود دارد اما به دلیل شرایط نامناسب راهها، برای کمک رسانی به دیگر شهرستانها مشکل داریم.
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