شهروندان در مصرف گاز صرفه جویی کنند

محمدعلی فتح الله ‌زاده صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در تبریز یک میلیون و 200 هزار نفر سکونت دارند که اگر هر فرد تنها یک متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی کنند، شاهد ذخیره یک میلیون و 200 هزار متر مکعبی خواهیم بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به پایداری برودت بی سابقه هوا در تبریز، اگر شهروندان و مشترکان شهری همکاری لازم را در صرفه جویی گاز انجام دهند، ذخیره این حجم بالا که نزدیک به 70 درصد مصرف سوخت جایگاه های CNG را تامین می کند، براحتی صورت می گیرد.

فتح الله زاده بر ضرورت رعایت اقدام های پیشگیرانه در کاهش مصرف گاز شهری تاکید و تصریح کردک خاموش کردن بخاری های بدون استفاده در منازل، کم کردن یک درجه ای شعله های بخاری، تنظیم سیستم های گرمایشی روی 50 تا 60 درصدف عایق کاری و تجهیز موتورخانه های مرکزی به سیستم های کنترل هوشمند از جمله اقداماتی است که می تواند در کاهش مصرف گاز شهری موثر باشد.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان شرقی در خصوص اقدامات این شرکت برای کاهش مصرف گاز شهری نیز گفت: به دلیل لزوم پایداری گازرسانی به مشترکان شهری، در تمام ادارات اقدامات نظارتی و کنترلی برای کاهش مصرف گاز در حال اجراست و از سوی دیگر محدودیت هایی در گازرسانی به صنایع عمده ای چون پالایشگاه ها، نیروگاه ها و ایستگاه های بالای پنج هزار متر مکعب اعمال شده است.