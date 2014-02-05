12 فرماندار شهرستانهای خوزستان منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسن مقتدایی طی احکامی جداگانه 12 سرپرست فرمانداری در شهرستانهای استان خوزستان را بدین شرح انتصاب کرد:
عزیزاله شهبازی سرپرست فرمانداری آبادان
شهاب صدیقی سرپرست فرمانداری امیدیه
حمیدرضا گودرزی سرپرست فرمانداری اندیمشک
جهانبخش قلاوند سرپرست فرمانداری ایذه
حسین ملک خدایی سرپرست فرمانداری بهبهان
مصطفی سمالی سرپرست فرمانداری رامهرمز
رضا نجاتی سرپرست فرمانداری شوش
غلام علیدادی سرپرست فرمانداری کارون
منصور قمر سرپرست فرمانداری ماه شهر
علیرضا گروئی سرپرست فرمانداری مسجدسلیمان
محسن بیرانوند سرپرست فرمانداری هفتگل
احمد جعفری نسب سرپرست فرمانداری هندیجان
اهواز - خبرگزاری مهر: استاندار خوزستان 12 سرپرست فرمانداری را در شهرستانهای خوزستان منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسن مقتدایی طی احکامی جداگانه 12 سرپرست فرمانداری در شهرستانهای استان خوزستان را بدین شرح انتصاب کرد:
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