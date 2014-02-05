جشنواره بزرگ غذاهای سنتی در پیشوا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه جشنواره بزرگ غذاهای سنتی با مشارکت اداره ورزش و جوانان پیشوا میان بانوان این شهرستان برگزار شد.



فیروزه سبزه رو در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سلامت انسانها یکی از عوامل اساسی رشد و توسعه در هر جامعه است اظهار داشت: با توجه به نقش ارزش غذایی و تغذیه سالم در سلامت و آینده فرزندان، مادران باید به سلامت غذایی بیش از پیش توجه کنند، چراکه درحال کنونی در جامعه غذاهای غیرسنتی و فست فودها که از نظر ارزش و سلامت غذایی برای فرزندان مناسب نیستند، رواج زیادی یافته که موجب بیماری های زیادی شده است و باید فرهنگ استفاده از غذاهای محلی و سنتی در جامعه گسترش یابد.



معاون بانوان اداره ورزش و جوانان افزود: این جشنواره به همت هیئت همگانی و با حضور 21 نفر از بانوان ورزشکار به منظور ایجاد فرصتی مناسب جهت ارتقاسطح کمی و کیفی مشارکت اجتماعی و توانمندی های بانوان برگزار شده است.

وی ادامه داد: در این مراسم بانوان ورزشکار پیشوایی هنر آشپزی و سفره آرایی خود رابه بهترین شکل به معرض نمایش گذاشتند که مورد استقبال و تحسین مسئولین و بازدید کنندگان قرار گرفت و از میان شرکت کنندگان در این جشنواره از سوی کمیته داوران سه نفر به دلیل بهترین آشپزی و سفره آرایی انتخاب و جوایزی به آنها اهد شد.



سبزه رو معرفی سالم ترین غذا منطبق با معیارهای تندرستی و سلامتی به مصرف کنندگان را مهمترین هدف از برگزاری این جشنواره عنوان کرد و بیان داشت: در این جشنواره به کلیه شرکت کنندگان هدیه ای به رسم یادبود اهدا و از سه آشپز برگزیده نیز تقدیر ویژه به عمل آمد.

این فعال اجتماعی با اشاره به اینکه این جشنواره با هدف اشاعه فرهنگ مصرف فرآورده‌های غذایی سالم در جامعه برگزار شد، افزود: تشویق خانواده‌ها به استفاده از غذاهای سنتی و محلی از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.