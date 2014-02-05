لزوم توجه جدی به تامین معاش کارگران/ وضعیت تولید در کارخانجات تاسف برانگیز است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده شامگاه سه شنبه در دیدار با کارآفرینان آذربایجان شرقی اظهار داشت: وضعیت تولید در کارخانجات تاسف برانگیز است و باید به صورت نامحسوس فعالیت های مدیران نالایق را کنترل کنیم.

وی با بیان اینکه مدیرانی که از دارایی های استان به نفع خود استفاده می کنند و حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند ابراز داشت: برخی از مدیران در کارخانجات به وظایف خود آشنایی ندارند و باید به جای آنها از مدیران کارآمد و لایق استفاده کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با ابراز نارضایتی از وضعیت معاش کارگران گفت: در برخی از کارخانجات کارگران برای حضور در محیط کاری با دم پایی وارد می شوند که این مساله تاسف برانگیز است.

جبارزاده ادامه داد: وظیفه ما حمایت از تولید و کارخانه ها است اما در صورتی که مدیران کارخانجات به رسالت اصلی خود عمل نکنند برخورد قانونی خواهد شد.

وی به تجمع کارگران در مقابل استانداری نیز اشاره کرد و گفت: به جای اینکه کارگران جلوی درب استانداری تجمع کرده و اعتراض کنند باید مدیران برای حل مشکلات آنها گام های تاثیر گذاری بردارند.