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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۵۱

جبارزاده:

لزوم توجه جدی به تامین معاش کارگران/ وضعیت تولید در کارخانجات تاسف برانگیز است

لزوم توجه جدی به تامین معاش کارگران/ وضعیت تولید در کارخانجات تاسف برانگیز است

تبریز- خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی گفت: با توجه به اینکه برخی از کارگران حقوق خود را از کارخانه ها دریافت نکرده اند باید برای تامین معاش آنها اقدامات جدی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده شامگاه سه شنبه در دیدار با کارآفرینان آذربایجان شرقی اظهار داشت: وضعیت تولید در کارخانجات تاسف برانگیز است و باید به صورت نامحسوس فعالیت های مدیران نالایق را کنترل کنیم.

وی با بیان اینکه مدیرانی که از دارایی های استان به نفع خود استفاده می کنند و حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند ابراز داشت: برخی از مدیران در کارخانجات به وظایف خود آشنایی ندارند و باید به جای آنها از مدیران کارآمد و لایق استفاده کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با ابراز نارضایتی از وضعیت معاش کارگران گفت: در برخی از کارخانجات کارگران برای حضور در محیط کاری با دم پایی وارد می شوند که این مساله تاسف برانگیز است.

جبارزاده ادامه داد: وظیفه ما حمایت از تولید و کارخانه ها است اما در صورتی که مدیران کارخانجات به رسالت اصلی خود عمل نکنند برخورد قانونی خواهد شد.

وی به تجمع کارگران در مقابل استانداری نیز اشاره کرد و گفت: به جای اینکه کارگران جلوی درب استانداری تجمع کرده و اعتراض کنند باید مدیران برای حل مشکلات آنها گام های تاثیر گذاری بردارند.

کد مطلب 2229565

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