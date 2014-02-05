مبلغان و ائمه جماعات سنت حسنه وقف را ترویج کنند/ رژیم طاغوت موقوفات را به نام افراد ثبت می کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی، عضو شورای عالی حوزه علمیه با اشاره به تأکید فراوان دین مبین اسلام بر سنت حسنه وقف گفت: اگر فردی بخواهد حتی پس از مرگش نامه عملش بسته نشود و چون زمان حیاتش در نامه اعمالش خیرات و مبرات برایش ثبت شود، می تواند وقف را در کارنامه زندگیش داشته باشد.



قائم مقام رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه از وقف به عنوان صدقه جاریه یاد کرد و اظهار داشت: صدقه در حالت عادی کار حسنه ای است اما فقط در یک مورد استفاده می شود و پس از آن تمام می شود. اما وقف، صدقه ای جاودان و برای همیشه است و خیر و ثواب آن هیچ گاه تمام نمی شود.



وی به خیانتی که در دوران پهلوی به موضوف وقف شد، اشاره و بیان کرد: رژیم طاغوت موقوفات را از مسیر خود برگرداند و املاک و مستغلات وقفی را به ناحق به نام افراد ثبت کرد و این باعث دلسردی مردم شد. مردم متدین و علاقه مند هم که تا آن زمان وقف های بسیاری داشتند، با دیدن این عملکرد رژیم از ادامه این کار منصرف شدند و این شد که اقدام به وقف کمرنگ شد.



آیت الله مقتدایی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به لطف خدا و دستور حضرت امام اقداماتی در حوزه موقوفات انجام شد. موقوفاتی که به ناحق به اسم افرادی ثبت شده بود، به نام واقف برگردانده شد و احیا شد. امروزه هم با توجه به اینکه در سازمان اوقاف نماینده ولی فقیه حضور دارد و فعالیت های زیادی درباره وقف انجام می شود این اعتماد به مردم بازگشته است.



عضو شورای عالی حوزه علمیه بر لزوم انجام اقداماتی در راستای انتقال اقدامات انجام شده در سازمان برای جلب اعتماد مردم تأکید کرد و ادامه داد: باید به مردم اعتماد داده شود که چیزی که وقف می کنند مطابق نظر خودشان مصرف می شود. اگر اعتمادسازی شود مردم با ایمان و اعتقادی که دارند بیشتر از گذشته در این راه قدم بر می دارند.



آیت الله مقتدایی تصریح کرد: روحانیون با در دست داشتن اطلاعات موقوفات هر استان راحت تر می توانند در تشویق و ترغیب مردم به این سنت حسنه موفق باشند. در هر حال در نظام جمهوری اسلامی، حرکتی که در رژیم پهلوی آغاز شده بود، متوقف شد، موقوفات احیا شد که مبلغان و روحانیون باید آنچه را که در گذشته نسبت به وقف انجام شده و اقداماتی که امروز انجام می شود را در جامعه مطرح کنند.