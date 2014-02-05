23 مرکز به مراکز عرضه سبد کالایی در مازندران افزوده شد

ابراهیم یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هیچگونه کمبود کالا برای تامین سبد کالایی وجود ندارد افزود: هر روز به تعداد فروشگاههای پشتیبان برای فروشگاههای معین ،رفاه ،امکان ،اسکات و فرهنگیان افزوده می شود.

یعقوبی با اشاره به این که فروشگاهها برای گروه خاصی در نظر گرفته شده نیست، افزود: تمامی فروشگاههای دولتی و خصوصی موظف به ارائه سبد کالا به اقشار مختلف مردم هستند و توزیع سبد کالا از نور تا رامسر پس از مرتفع شدن شرایط بحرانی و بازگشت به شرایط عادی صورت خواهد گرفت و مردم در این مورد هیچگونه نگرانی نداشته باشند.

یعقوبی با اشاره به این که توزیع سبد کالا تا پایان سال ادامه خواهد داشت، افزود: مردم از این بابت هیچگونه نگرانی نداشته باشند زیرا تا زمانی که سبد کالا را دریافت نکنند به صورت ذخیره در کارت دریافت یارانه آنها خواهد ماند و در صورت لزوم تمدید نیز خواهد شد.

معاون بازرگانی تجارت داخلی سازمان صنعت و معدن استان تاکید کرد: اقلام سبد کالا با آرم سبد کالا تصویب شده و در هیچ فروشگاهی قابل انتقال به غیر و خرید و فروش غیر سبد کالا نیست.

وی در بخشی از سخننانش تصریح کرد: افرادی که دارای دفترچه دریافت یارانه هستند و باید کارت در یافت کنند به بانکهای مربوطه برای صدور کارت مراجعه و پس از 72 ساعت کارت مورد نظر را دریافت دارند.

وی در همین زمینه افزود: بانکهای معین برای پیشرفت کار و همکاری با مردم قول صدور کارت را در زمان 72 ساعت داده اند.

یعقوبی با اشاره به اینکه هیچگونه مشکلی از لحاظ تامین کالا نیست افزود : تعدادی از فروشگاههای عرضه کالا فاقد دستگاه pos بانکهای عامل سامان ،پاسارگاد ،ملت و پارسیان هستند که برای رفع این مشکل هم خواستار نصب دستگاهها در فروشگاههای عرضه کالا شده ایم.

وی همچنین از همکاری صدا و سیما برای اطلاع رسانی در این شرایط ابراز نارضایتی کرد و گفت: در چنین وضعیتی که استان دارای شرایط جوی و بحرانی است و مردم نیز نیاز به حمایت و راهنمایی دارند صدا و سیما اطلاع رسانی و همکاری لازم را نداشته است.

یعقوبی خواستار همکاری بیشتر و حضور فعال تر فرمانداریها و روئسای ادارات برای توزیع بهتر سبد کالا در شهرستانها شد.

وی افزود: لیست تمام فروشگاههای ارائه سبد کالا بر روی بنر بر سر در فروشگاهها و نقاط عرضه نسب شده تا از تجمع مردم در یک نقطه جلوگیری شود.

معاون بازرگانی تجارت داخلی سازمان صنعت و معدن از مردم خواست با حفظ آرامش در فرصتهای باقی برای دریافت سبد کالا و به مراکز اعلام شده مراجعه کنند.