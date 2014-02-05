تلاش شهرداری برای تثبیت جایگاه ششم/ نوین کشاورز در پی کاهش فاصله با رقیب تبریزی

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین هفته از رقابت های والیبال سوپرلیگ باشگاه های کشور (جام ولایت) عصر امروز با انجام شش دیدار در شهرهای مختلف سپری می شود و طی آن در یکی از این بازی ها، تیم شهرداری تبریز در سالن شهید صمد اقدمی میزبان تیم نوین کشاورز تهران است.

دیدار شهرداری تبریز با نوین کشاورز تهران تقابل دو تیم همسایه جدولی است اما با این حال شکست شاگردان حسین معدنی نمی تواند جایگاه ششمی این تیم را به رقیب بدهد. هم اکنون شهرداری تبریز با 28 امتیاز در رده ششم و تیم نوین کشاورز تهران با 24 امتیاز در خانه هفتم جدول ایستاده است.

شهرداری تبریز که هفته گذشته برابر تیم سایپا کرج با نتیجه سه بر دو شکست خورد، فرصت نزدیک شدن به تیم رده پنجمی پیکان را از دست داد تا همچنان با این تیم تهرانی فاصله چهار امتیازی داشته باشد. شسکت شهرداری در بازی هفته گذشته برابر تیم قعرنشین سایپا در حالی بود که تیم پیکان نیز در کاشان به تیم باریج اسانس رده دومی باخت اما شاگردان حسین معدنی نتوانستند از این ناکامی پیکانی ها استفاده ای ببرند و فاصله شان را با خانه پنجم به حداقل برسانند.

از طرفی در روزی که شهرداری به تیم فانونس به دست سایپا باخت، تیم نوین کشاورز برابر تیم شهرداری ارومیه به پیروزی سه امتیازی سه بر یک دست پیدا کرد تا فاصله اش را با شهرداری تبریز به چهار امتیاز کاهش دهد.

نوین کشاورز امروز با این انگیزه برابر تیم شهرداری صف آرایی می کند که با پیروزی در این بازی فاصله اش را با تیم تبریزی به یک امتیاز کاهش دهد.

البته شاگردان مسعود آرمات در تیم نوین کشاورز تهران در تبریز کار سختی را پیش رو دارند و آنها می دانند که هر تیمی در سالن شهید اقدمی تبریز و در میان حمایت دوستداران والیبال از تیم شهرداری این شهر، کار سختی برای امتیاز گرفتن دارد. کما اینکه دو هفته قبل تیم باریج اسانس کاشان در تبریز برابر شهرداری تن به شکست داد و همان باخت سبب شد تا تیم تحت هدایت فنی مصطفی کارخانه پس از هفته ها صدرنشینی، از بالاترین خانه جدول پائین بیاید.

با شرایط فعلی جدول، خود تیم شهرداری هم برای هر سه امتیاز دیدار خانگی امروز خود برابر نوین کشاورز نیاز دارد و چنانچه بخواهد برای ارتقای جایگاه خود و یا حداقل تثبیت رده فعلی اش در خانه ششم امیدواری داشته باشد، باید تیم نوین کشاورز را دست خالی به تهران بدرقه کند. از طرفی تیم شهرداری تبریز بازی رفت را در تهران به تیم نوین کشاورز باخته و اکنون فرصت خوبی است تا شهرداری چی ها در خانه و با حمایت دوستداران والیبال تبریز تیم نوین کشاورز را شکست داده و تلافی باخت دور رفت را از این حریف بگیرند.

اما دو تیم شهرداری تبریز و نوین کشاورز تهران در حالی امروز در هفته بیستم سوپرلیگ والیبال باشگاه های کشور به دیدار یکدیگر می روند که این دو تیم در هفته نوزدهم رقابت ها نتایج متفاوتی کسب کرده اند. بر این اساس تیم شهرداری تبریز هفته گذشته در خانه تیم پائین جدولی سایپا البرز تن به شکست سه بر دو داد.

اما تیم نوین کشاورز در هفته نوزدهم تیم شهرداری ارومیه را در تهران شکست داد. شاگردان مسعود آرمات در حالی با برتری مقابل شهرداری ارومیه مسیر حضور در مرحله ی پلی آف را برای خود هموار کردند که این شکست برای ارومیه ای ها گران تمام شده و شرایط این تیم بحران زده را سخت تر کرد. نوین کشاورز که تا پیش از این دیدار همسایه و هم امتیاز شهرداری ارومیه در جدول بود، با کسب هر سه امتیاز این دیدار 24 امتیازی شده و با صعود دو پله ای در جایگاه هفتم ایستاد.

دیدار تیم های شهرداری تبریز و نوین کشاورز تهران همزمان با پنج دیدار دیگر هفته بیستم، از ساعت 16 امروز چهارشنبه 16 بهمن در سالن شهید صمد اقدمی تبریز به انجام خواهد رسید.

دیدار رفت دو تیم در تهران با برتری سه بر یک تیم نوین کشاورز برابر شهرداری تبریز به پایان رسیده بود.