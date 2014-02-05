راه 30 روستای بخش اطاقور لنگرود مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا جوادپور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد بحران لنگرود افزود: دیروز 50 درصد راه های مسدودی این شهرستان باز و بقیه راه های روستایی تا پایان امروز بازگشایی خواهد شد.

وی اظهارداشت: از پنجشنبه دهم بهمن ماه که بارش برف در شهرستان لنگرود آغاز شد تا دوشنبه چهاردهم بهمن ماه جاری ادامه داشت.

فرماندار لنگرود گفت: در مناطق جلگه ای و شهری این شهرستان بین 50 تا 60 سانتی متر و در ارتفاعات 1.5 متر برف به زیر نشست.

وی افزود: طی این مدت راه های اصلی و روستایی درجه یک شهرستان به همت و یاری اداره های دولتی، شهرداری ها، دهیاری ها، نهادهای نظامی، انتظامی و بخش خصوصی در تمام مدت بارش برف باز نگهداشته شد.

جوادپور اظهارداشت: قطعی آب، برق، گاز و تلفن بصورت کلی نیز در این شهرستان حادث نشد.

وی یادآورشد: حضور به موقع مسئولان باعث مهار بحران برف در شهرستان لنگرود شد که جای تقدیر دارد.