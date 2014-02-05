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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۴

در اثر بارش برف/

راه 30 روستای بخش اطاقور لنگرود مسدود شد

راه 30 روستای بخش اطاقور لنگرود مسدود شد

لنگرود – خبرگزاری مهر: فرماندار لنگرود از انسداد تنها راه 30 روستای ارتفاعات بخش اطاقور این شهرستان در اثر بارش برف اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا جوادپور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد بحران لنگرود افزود: دیروز 50 درصد راه های مسدودی این شهرستان باز و بقیه راه های روستایی تا پایان امروز بازگشایی خواهد شد.

وی اظهارداشت: از پنجشنبه دهم بهمن ماه که بارش برف در شهرستان لنگرود آغاز شد تا دوشنبه چهاردهم بهمن ماه جاری ادامه داشت.

فرماندار لنگرود گفت: در مناطق جلگه ای و شهری این شهرستان بین 50 تا 60 سانتی متر  و در ارتفاعات 1.5 متر برف به زیر نشست.

وی افزود: طی این مدت راه های اصلی و روستایی درجه یک شهرستان به همت و یاری اداره های دولتی، شهرداری ها، دهیاری ها، نهادهای نظامی، انتظامی و بخش خصوصی  در تمام مدت بارش برف باز نگهداشته شد.

جوادپور اظهارداشت: قطعی آب، برق، گاز و تلفن بصورت کلی نیز در این شهرستان حادث نشد.

وی یادآورشد: حضور به موقع مسئولان باعث مهار بحران برف در شهرستان لنگرود شد که جای تقدیر دارد.    

کد مطلب 2229572

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