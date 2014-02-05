مردان کمتر به فکر سلامت خود هستند/معاینه رایگان مردان آبادانی توسط اورولوژیست

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جعفری صبح امروز در جلسه هماهنگی هفته ملی سلامت مردان در محل دفتر این مدیریت، از پیشگیری از سوانح و حوادثی که در کمین مردان است به عنوان هدف اصلی برگزاری این جلسه نام برد و افزود: برای جبران این مسئله باید ضمن رسیدن به یک هدف یکسان، سیاست گذاریها را نیز بر اساس همین اهداف به پیش ببریم.

وی با اشاره به اینکه از یکم تا هفتم اسفند ماه به عنوان هفته ملی سلامت مردان نامگذاری شده است اظهار کرد: باید در خصوص اهمیت موضوع به شهروندان به ویژه مردان اطلاع رسانی شود و برای این منظور و در جهت رفاه حال مردان از یک اورولوژیست جهت معاینه رایگان در یکی از درمانگاههای آبادان که متعاقبا مکان آن اعلام می شود، دعوت به همکاری می کنیم.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: قرار است تا در خصوص مصرف فست‌فودها و غذاهای چرب، ورزش صبحگاهی و استفاده نکردن از دخانیات آموزش‌های لازم ارائه شود.

جعفری در خصوص نامگذاری روز شمار هفته سلامت مردان ایرانی یادآور شد: یکم اسفند، روز سلامت مردان و آسیب‌های دستگاه تناسلی ادراری ناشی از حوادث، دوم اسفند، سلامت مردان و پیاده‌روی ایمن، سوم اسفند، سلامت مردان و رعایت ایمنی در محیط کار، چهارم اسفند، سلامت مردان و رعایت ایمنی در محیط زندگی، پنجم اسفند، سلامت مردان و ایمنی راه‌ها، ششم اسفند، سلامت مردان و ایمنی در رفتار و هفتم اسفند، سلامت مردان و رعایت ایمنی در رانندگی نامگذاری شده‌ است.

در این جلسه در خصوص سرطان‌های شایع مردان از جمله پروستات و بیماری‌های قلبی و عروقی نیز گفتگوهایی صورت گرفت.