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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۰۶

مقبلی:

100 روستای کرمان در محاصره برف/ عملیات بازگشایی راهها آغاز شد

100 روستای کرمان در محاصره برف/ عملیات بازگشایی راهها آغاز شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان از آغاز عملیات بازگشایی راههای 100 روستای گرفتار در برف در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد مقبلی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بارندگیهای اخیر در استان کرمان موجب لغزندگی و برف گرفتگی راهها در استان کرمان شد که با تلاش راهداران و استقرار آنها در گردنه های برفگیر تمام راهها باز و هیچ گونه مشکلی در این خصوص مشاهده نشد.

وی با اشاره به لغزندگی راهها گفت: در چنین شرایطی استفاده از زنجیر چرخ برای عبور از جاده ها به خصوص مناطق برفگیر ضروری است.

مقبلی از باز بودن تمام راههای اصلی استان خبر داد و گفت: بر اثر بارشها راه یکصد روستا که بسته شده بود در حال بازگشایی است.

وی ادامه داد: طول راههای مسدود شده نزدی به 350 کیلومتر است که کار بازگشایی این راهها دو روز به طول خواهد کشید.

وی از مسافران خواست از تردد در مسیرهای برفگیر بدون زنجیر چرخ خودداری کنند.

کد مطلب 2229574

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