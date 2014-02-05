بارش سنگین برف در شرق استان تهران/ مدارس ورامین و پاکدشت هم تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، بارش سنگین برف که از دو روز گذشته جنوبشرق استان تهران را تحت تأثیر قرار داده است، اکنون نیز با شدت بیشتری ادامه داشته و مدارس این مناطق را به تعطیلی کشانده است.

روسای ادارات آموزش و پرورش ورامین و قرچک در گفتگوی جداگانه با خبرنگار مهر اظهار داشتند: به دلیل سرمای هوا، بارش سنگین برف و لغزندگی معابر مدارس در همه مقاطع تحصیلی در نوبت صبح و عصر تعطیل بوده و دانش آموزان در منازل بمانند.

اما دانش آموزان پاکدشتی نیز برای سومین روز متوالی تعطیل شدند و با توجه به تعطیلی دو روز آینده در مجموع بیش از پنج روز را خانه نشین خواهند بود.

از طرف دیگر بارش برف عبور و مرور را برای شهروندان سخت کرده به طوری که مشاهدات خبرنگار مهر حکابت از آن دارد که برخی از خودروها به دلیل لغزندگی معابر و خیابان ها با زنجیر چرخ در حال تردد هستند.

به گفته کارشناسان سازمان هواشناسی هم اکنون دمای هوا در جنوبشرق استان تهران به منفی هفت درجه سانتیگراد رسیده است که این سرما در چند سال گذشته بی سابقه بوده و همین امر موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم این دیار شده است.

همچنین طبق اعلام پلیس راهور تمام راه های منتهی به شهرستان های ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت باز است و از طرف دیگر نیروهای راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران حضوری فعال در خیابان ها و شریان های اصلی شهر ورامین دارند و سعی دارند تا نظم عبور و مرور را در این شرائط نامساعد جوی ایجاد کنند که این امر شایسته تقدیر است.

مسئولین شهری تأکید دارند که مردم از سفرهاي غيرضروري پرهيز كنند و رانندگان از زنجير چرخ استفاده و حتما از سرعت مطمئنه رانندگي كنند و خانواده ها نيز بيشتر به فرزندان خود توجه داشته باشند زيرا پياده رو ها كاملا يخ زده است تا مشکل جدی برای شهروندان ایجاد نشود.

مسئولان گاز استان تهران از روند افزایش مصرف گاز نگران هستند و از شهروندان تقاضا دارند تا برای جلوگیری از قطعی گاز، لباس های گرم پوشیده و در مصرف گاز صرفه جویی جدی کنند تا این شرکت بتواند به بهترین شکل ارائه خدمت کند.

شهروندان جنوبشرق استان تهران معتقد هستند که این شهرستان ها از جمله شهرهایی است که بارش برف در آن بسیار کم اتفاق می افتد و اغلب مردم این دیار با دیدن تصاویر بارش برف در سایر شهرستان ها غبطه می خورند و آرزو می کردند که این نعمت الهی به این مناطق هم برسد.

فضای شور و نشاط در مجموعه این شهرستانها حکم فرما است و نوجوانان و جوانان با حضور در پارک ها و معابر شهری به بازی و ساخت آدمک های برفی مشغول هستند و به خاطر این نعمت الهی خداوند را شکر گذارند.