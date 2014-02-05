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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۱

مدارس بروجرد برای دومین روز تعطیل شد/ کندی تردد در محورهای مواصلاتی

مدارس بروجرد برای دومین روز تعطیل شد/ کندی تردد در محورهای مواصلاتی

بروجرد - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش بروجرد از تعطیل شدن مدارس همه مقاطع تحصیلی به علت بارش سنگین برف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله شاهوردی زاده صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: طی دو روز گذشته بارش سنگین برف در بروجرد تردد دانش آموزان را با مشکل مواجه کرده است.

وی تصریح کرد: در این راستا روز گذشته همه مدارس ابتدایی نوبت صبح در بروجرد تعطیل شد تا دانش آموزان هنگام رفت و آمد با مشکل مواجه نشوند.

مدیر آموزش و پرورش بروجرد ادامه داد: امروز نیز بارش سنگین برف در این شهرستان ادامه دارد و تصمیم گرفته شد که همه مدارس بروجرد تعطیل شوند.

همه محورهای مواصلاتی بروجرد باز است

رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان نیز در این رابطه در گفتگو با مهر اظهار داشت: با همکاری راهدارن همه راههای ارتباطی شهرستان پاکسازی شده و امکان تردد در جاده ها وجود دارد که البته این تردد به کندی صورت می گیرد.

محسن یعقوبی فر تصریح کرد: عملیات پاکسازی و برف روبی در سطح معابر عمومی شهر از اوایل صبح آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی از مردم خواست تا حد امکان از تردد غیر ضروری در داخل شهر خودداری کرده و رانندگان نیز در صورت تردد در راههای ارتباطی اصلی نکات ایمنی سفر در روزهای برفی را رعایت کنند.

کد مطلب 2229576

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