زبان مشترک پوتین و پلنگ ایرانی/ مهجور در داخل، عزیز در خارج

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های روسی برای آنکه "ولادیمیر پوتین" را همواره در کانون توجه قرار داده باشند، اقدام به انتشار تصاویری از وی در حالات مختلف می کنند. پویتن در لباس غواصان، پوتین در حال شکار ببر، پوتین در حال بازی هاکی و یا اسکی کردن عکس هایی است که از رئیس جمهور روسیه منتشر شده و سعی شده در این عکس ها پوتین به عنوان رهبری همه کاره جلوه داده شود.

اما در حالی که تصویر شکار پلنگ پوتین همچنان در اینترنت وجود دارد، صدای روسیه عکس هایی از رئیس جمهور این کشور در حالی که یک توله پلنگ ایرانی را در آغوش دارد به تصویر کشیده است.

این عکس ها با عنوان "پوتین با توله پلنگ ایرانی در سوچی به زبان مشترک رسید" منتشر شده است. به نوشته این سایت خبری، پوتین حاضر نشده صحبت چندانی با خبرنگاران حاضر در محل انجام دهد و فقط عنوان داشته که "من و این پلنگ یکدیگر را دوست داریم."

صدای روسیه در ادامه به تاریخچه دوستی پوتین با حیوانات اشاره کرده و می نویسد : پوتین شخصا برنامه هایی برای محافظت از حیوانات در معرض خطر، دارد. در سال 2010 میلادی پوتین شخصا دو پلنگ ایراتی را در پارک ملی سوچی رها کرد .

به نوشته این سایت، مرکز حفاظت از پلنگ ایرانی در سال 2009 میلادی و با تصمیم پوتین در پارک ملی سوچی دایر شد و هزنیه های آن از محل هزینه های فدرال تامین می شود.

در بخشی از این گزارش آمده است : پوتین از میزان غذایی که هر پلنگ ایرانی در طول هفته می خورد شگفت زده شده است. مسئول ویژه نگهداری پلنگ های ایرانی در پارک ملی سوچی به پوتین گفته که هر پلنگ ایرانی در طول هفته 274 مرتبه غذا می خورد که این تعداد وعده غذایی موجب تعجب رئیس جمهور روسیه شده است.

به گزارش مهر، خبر و تصویر دوستی پوتین با پلنگ ایرانی در حالی منتشر می شود که در ماه های اخیر خبرهای متعددی در خصوص کشته شدن چند پلنگ ایرانی در بخش های مختلف کشور منتشر شده است.