ضرورت تشکیل کمیته ملی سرطان/ هزینه 8000 میلیارد تومانی درمان سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی در نخستین کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان با بیان اینکه بر اساس آمارها تصادفات دومین عامل مرگ و میر و سرطان سومین عامل مرگ و میر در کشور است، اظهار کرد: با توجه به اینکه تصادفات در کشور کنترل می‌شود، به نظر می‌رسد سرطان باید دومین عامل مرگ و میر در کشور باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر با ابتلای سالانه 90 هزار نفر نیز به سرطان در کشور روبرو هستیم و در حال حاضر نیم میلیون نفر با سرطان زندگی می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود طی 20-15 سال آینده موارد ابتلا به سرطان در ایران دو برابر شود.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در حال حاضر با دو نوع سرطان‌های خاص کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته و توامان در کشور مواجهیم، اظهار کرد: باید گفت اصطلاح "سونامی" برای بروز سرطان در ایران، اصطلاح مناسبی نیست. شیوع سرطان در ایران کمی پایین‌تر از متوسط جهانی است و سرعت رشد آن مشابه کشورهای دیگر است.

حریرچی ادامه داد: 70 درصد علت ابتلا به سرطان، افزایش سن و امید به زندگی است و نباید در اطلاع‌رسانی در خصوص سرطان چندان زیاده‌روی کرده و تند برویم، زیرا تشخیص‌ها گسترش یافته و میزان بقا در پی بروز سرطان نیز افزایش یافته است.

وی با طرح این پرسش که آیا وضعیت مطلوبی در زمینه مقابله با سرطان داریم، گفت: علی‌رغم صرف هزینه 8000 میلیارد تومانی برای درمان سرطان، باید گفت که پاسخ به این سؤال مثبت نیست. ما به خوبی برنامه‌ریزی نمی‌کنیم و عملکرد مناسبی در این خصوص نداریم. ابتلا به سرطان قبل از 75 سالگی، 13 درصد و احتمال مرگ قبل از 75 سالگی، هشت درصد است و این آمارها نشان می‌دهد وضعیت خوبی در زمینه درمان و کنترل سرطان نداریم.

حریرچی ادامه داد: ممکن است بگوییم داروها در ایران برای درمان سرطان در دسترس هستند و پزشکان برجسته‌ای داریم، اما این در حالی است که آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد در خصوص میزان مرگ و میر به میزان بروز سرطان در یک سال در ایران 0.73 درصد است، در حالی که متوسط جهانی این شاخص 0.58 درصد و در کشورهای توسعه یافته کمتر از 0.50 درصد است. همچنین میزان بقای پنج ساله سرطان در ایران پایین و با بی‌عدالتی همراه است. به عنوان مثال میزان بقای پنج ساله سرطان معده در شهرها، 20-15 درصد ولی در روستاها صفر درصد است.

وی با بیان اینکه میزان مرگ و میر یک ماهه داخل بیمارستان برای سرطان مری، 27 درصد است، گفت: شیمی درمانی را به خوبی انجام می‌دهیم اما متاسفانه توزیع دارو عادلانه نیست. به عنوان مثال برای برخی مراکز درمانی مربوط به نیروهای مسلح تا 200 میلیون تومان برای یک دوره یک ساله شیمی درمانی هزینه می‌شود. اما برای برخی مردم حتی داروی 12 هزار تومانی هم پیدا نمی‌شود.

معاون مدیریت منابع انسانی و توسعه وزارت بهداشت افزود: متاسفانه بیماران ما با درد می‌میرند و مراقبت‌های حمایتی تسکینی در خصوص سرطان ضعیف است و امروز کم مصرف‌ترین کشور در زمینه مورفین قانونی هستیم.

حریرچی ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود مراکز و سازمان‌های مردم نهاد برای درمان سرطان، اظهار کرد: باید برنامه‌ جامع و ملی کنترل سرطان داشته باشیم که نهادینه شده و به اجرا دربیاید. برنامه‌های گلخانه‌ای و کتابخانه‌ای به درد ما نمی‌خورند.

وی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته ملی راهبری سرطان، گفت: اگر سرطان مشکل امروز ما نباشد، قطعا مشکل فرداهای ما است. باید برنامه جامع و ملی کنترل سرطان زیر نظر این کمیته تشکیل شود. البته برنامه‌هایی که برای آن تدوین می‌شود، بلندپروازانه نباشد و با توجه به منابع مالی و انسانی لازم، به تدوین دربیاید.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: همچنین می‌توانیم از تجربیات سازمان‌های بین‌المللی نیز استفاده کنیم و برنامه‌های منطقه‌ای کنترل سرطان را در چارچوب سیستم نظام‌مند بین‌المللی پیاده کنیم. شبکه ملی سرطان باید اولویت‌های پژوهشی برای سرطان را اعلام کند.

حریرچی با بیان اینکه باید اهمیت بیشتری به ثبت سرطان در کشور بدهیم، گفت: اکنون سواد سلامت و سواد سرطان برای تشخیص زودرس نیز بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: تدوین راهنماهای بالینی سرطان در ایران نیز ضروری به نظر می‌رسد. تاسف‌آور است که بگوییم هنوز پروتکل درمانی مشخصی در زمینه سرطان نداریم. در حالی که اگر درمان سرطان در کشورهای دیگر توسط یک پزشک انجام شود و امر درمان تحت یک کار تیمی پیگیری نشود، آن پزشک به عنوان متخلف شناخته خواهد شد.