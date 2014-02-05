پاکسازی معابر برفی در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید طلوعی گفت: نيروهاي اجرايي ستاد برف روبي منطقه ، در آماده باش کامل هستند.

شهردار منطقه 8 با تاکيد بر اينکه پاکسازي خيابانها و جلوگيري از يخ زدگي معابر در اولويت برنامه هاي ستاد برف روبي منطقه قرار دارد، افزود: با حضور تمامي عوامل اجرايي و نيروهاي ستادي در سطح منطقه، توانستيم نسبت به پيشگيري از مشکلات احتمالي ناشي از بارش برف اقدام کنيم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هنگام بارش برف، عملیات رفت و روب انجام نمی شود، تمامی کارگران خدمات شهری جهت تردد ایمن تر شهروندان، پاکسازی خیابانها و معابر را برعهده دارند.

طلوعی گفت: نیروهای خدمات شهری و ماشین آلات برف روبی نیز در محور‌ها و معابر تعیین شده آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.

شهردار منطقه 8 افزود: از شهروندان مشارکت جو و فهیم تقاضا داریم، در جهت همراهی با مسولان ستاد برف روبی با اطلاع‌رسانی از طریق سامانه 137 و یا با مراجعه به شهرداری ، معابری که در اثر بارش برف لغزنده می شوند را به اطلاع مسولان برسانند تا اقدامات لازم جهت مرتفع شدن این مشکل هرچه سریع تر انجام شود.

وی همچنین از زحمات همه دست اندرکاران و کارگران خدمات شهری منطقه تشکر کرد.