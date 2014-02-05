تشریح ابزارهای دشمنان در جنگ علمی/ دشمنان در جنگ علمی از هیچ کاری دریغ نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بسیج، سردار محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین در سومین نشست جهادگران علمی که با حضور معاون علمی رییس جمهور، مسئولین اقشار بسیج و نخبگان علمی کشور برگزار شد، ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب؛ عظمت و پیشرفت کشورمان را مدیون شهدا و امام شهدا دانست.

سردار نقدی با اشاره به پیشرفت های علمی اخیر گفت: جایگاه علمی حال حاضر ما قابل قیاس با دوران طاغوت نیست و در حالیکه کشورمان جزء آخرین کشورها در عرصه علمی بود به برکت انقلاب اسلامی به کشوری صاحب نظر در عرصه علم و فن آوری تبدیل شده است.

وی با اشاره به اهمیت علم در دین اسلام افزود: دین اسلام اهمیت خاصی به علم داده و آیات متعدد قرآنی و احادیث پیامبران در خصوص علم موید اهمیت آن است و هر قدر به علم حقیقی بیشتر دست پیدا کنیم، خضوع و عبودیتمان باید بیشتر شود که نتیجه آن محبت و مودت است که انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیده است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در امر بسیج با اشاره به دشمنی‌های استکبار گفت: ما همواره در صحبتهایمان به جنگ نظامی و اقتصادی می پردازیم و کمتر کسی به جنگ علمی که در آن هستیم می پردازد. دشمنهای ما در این جنگ برای شکست ایران از هیچ کاری دریغ نمی کنند و دانشمندان ما را از راههای مختلف مثل فرستادن دسته چک و پول، فروش لوازم آزمایشگاهی خراب و تهدید از انجام کارهای علمی باز می دارند و اگر موفق نشوند به ترور دست می زنند و این خصوصیت شیطان است.

نقدی با مطالبه شتاب بیشتر در جهاد علمی و توجه مسئولان به این موضوع، افزود: غربی ها مهمترین سد راه پیشرفت علمی ما هستند و دست پاچگی صنایع غربی برای ورود به صنعت ایران نشان می دهد که چه کسی محتاج مذاکره است و با این حضور به دنبال نابودی صنعت داخلی ایران و نجات اقتصاد نابسامان خود هستند.

وی به دولتمردان توصیه کرد: ضمن حمایت از دانشمندان، مواظب باشند که این تعاملات به تعطیلی مراکز تحقیقاتی و ضعیف شدن صنعت نشود اگر غربی ها راست می گویند در عرصه تبادل علم صداقت خود را نشان دهند.

سردار نقدی در پایان، علم بدون عمل را مثل درخت بدون ثمر دانسته و افزود: مطالبه بنده به عنوان خادم بسیجیان تبدیل کردن علم به عمل و تعامل صنعت با دانشگاه است.