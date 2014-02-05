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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۴۶

دو طرح مرغداری در خرم آباد به بهره برداری رسید

دو طرح مرغداری در خرم آباد به بهره برداری رسید

خرم آباد - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه مبارک فجر دو طرح مرغداری در شهرستان خرم آباد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار خرم آباد صبح چهارشنبه در حاشیه افتتاح این طرح ها به خبرنگاران گفت: همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی دو واحد مرغداری گوشتی افتتاح شد.

مرتضی ولیپوری ادامه داد: این دو واحد مرغداری 20 هزار قطعه ای در مجموع به ظرفیت 40 هزار قطعه به بهره برداری رسید.

وی بیان داشت: برای بهره برداری از این دو طرح مرغداری اعتباری بالغ بر هفت هزار میلیون ریال از منابع طرح توسعه كشاورزي صرف شده است.

فرماندار مرکز لرستان یادآور شد: با بهره برداری از این طرح ها برای هشت نفر در روستاهای دره قاسمعلی و میرآباد از توابع ده پیر شهرستان خرم آباد اشتغال ایجاد شده است.

کد مطلب 2229600

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