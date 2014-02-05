دو طرح مرغداری در خرم آباد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار خرم آباد صبح چهارشنبه در حاشیه افتتاح این طرح ها به خبرنگاران گفت: همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی دو واحد مرغداری گوشتی افتتاح شد.

مرتضی ولیپوری ادامه داد: این دو واحد مرغداری 20 هزار قطعه ای در مجموع به ظرفیت 40 هزار قطعه به بهره برداری رسید.

وی بیان داشت: برای بهره برداری از این دو طرح مرغداری اعتباری بالغ بر هفت هزار میلیون ریال از منابع طرح توسعه كشاورزي صرف شده است.

فرماندار مرکز لرستان یادآور شد: با بهره برداری از این طرح ها برای هشت نفر در روستاهای دره قاسمعلی و میرآباد از توابع ده پیر شهرستان خرم آباد اشتغال ایجاد شده است.