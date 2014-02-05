اکران فیلم های جشنواره فجر در لرستان آغاز شد/ تخفیف 70 درصدی فروش بلیت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان صبح چهار شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از امروز کار اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر در استان لرستان آغاز می شود.

وی با بیان اینکه در اولین روز از اکران فیلم های جشنواره فجر در لرستان فیلم "ردکارپت" به کارگردانی رضا عطاران آغاز می شود گفت: همچنین فیلم "پایان خدمت" به کارگردانی حمید زرگرنژاد در سینما استقلال خرم آباد اکران می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان زمان اکران فیلم های جشنواره فجر در استان لرستان را از ساعت 14 الی 20 عنوان کرد.

حجت الاسلام اسماعیلیان همچنین از تخفیف فروش بلیت فیلم های جشنواره فیلم فجر در لرستان خبر داد و گفت: بلیطت های جشنواره فیلم فجر در لرستان با 70 درصد تخفیف به علاقه مندان به فروش می رسد.

وی با بیان اینکه پیش بینی شده که در لرستان 20 اثر از مجموعه فیلم های جشنواره فجر اکران شود، عنوان کرد: این آثار در قالب 40 سانس روی پرده خواهند رفت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با بیان اینکه هر ساله همزمان با برگزاری جشنواره های فجر در تهران، آثار جشنواره در استانها نیز اکران می شود، افزود: لرستان برای سومین سال است که میزان آثار جشنواره فجر می شود.

اسماعیلیان با اشاره به اکران فیلم های جشنواره فجر در سینما استقلال خرم آباد، افزود: در تلاش هستیم تا در صورت امکان در دو شهرستان دیگر استان نیز آثار را اکران کنیم.

وی با بیان اینکه آثار منتخب جشنواره فیلم فجر از بهترین تولیدات سینمایی کشور محسوب می شوند، افزود: اکران این آثار در استانها می تواند حضور مردم در سینماها را تقویت و زمینه آشتی مردم با سینما را فراهم کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با بیان اینکه فیلم های جشنواره فجر به مدت 10 روز در لرستان اکران می شوند، افزود: مطابق توافق نامه وزارت ارشاد با وزارت کشور در لرستان نیز به مانند سایر استانهای میزبان آثار، 20 فیلم جشنواره اکران خواهد شد.

