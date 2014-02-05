مسیرهای ارتباطی مازندران فردا بازگشایی می شود/ پیک بحران رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی صبح چهارشنبه در بازدید از مناطق بحران زده چالوس گفت: خوشبختانه مسیر تهران چالوس باز بود و مشکلی خاصی نبود.

وی با اشاره به ارتفاع یک متر و 70 سانتی متری برف در مناطق مختلف استان گفت: در درجه اول نجات جان انسانها برای ما اهمیت دارد و در این زمینه اقدامام به امدادرسانی به افراد در راه مانده و گرفتار در کولاک شده است.

وی اظهار داشت: همچنین نیروهای امدادی از تهران و استانها اعزام شده و درحال امدادرسانی هستند.

آخوندی با بیان اینکه در حال حاضر، وضعیت پیک بجران را پشت سر گذاشته ایم، ابراز امیدواری کرد تا فردا همه مسیرهای ارتباطی منطقه بازگشایی شود.

همچنین مدیرکل راه و شهرسازی مازندران نیز به بازگشایی و برفروبی 180 کیلومتر از راههای اصلی غرب استان اشاره کرد.



سید علی اسد گفت: با همت والاي راهداران 180 كيلومتر از راههاي غرب مازندران ( حدفاصل محمودآباد تا رامسر ) برفروبي و بازگشايي شد و پس از بارش سنگين و مداوم برف و كولاك در غرب استان و انسداد محورهاي ارتباطي ، نيروهاي راهداري بلافاصله با تمامي امكانات و ماشين آلات راهداري اقدام با بازگشايي محورهاي ارتباطي کردند.

وي در خصوص اجراي عمليات برفروبي در سطح محورهاي مذكور اظهار داشت: 35 اكيپ راهداري اين اداره كل با در اختيار داشتن 103 دستگاه از انواع ماشين آلات راهداري از جمله لودر ، بلدوزر ، گريدر اقدام به عمليات برفروبي کرده، لذا با توجه به حجم بالاي برف و با هماهنگي به عمل آمده 30 دستگاه ماشين آلات ديگر نيز از استانهاي معين ( قزوين ، گلستان ، خراسان شمالي ، تهران ، البرز ، زنجان ، سمنان و همدان ) به مجموعه اين اداره كل اضافه شده كه جا دارد از تمامي مديران كل استانهاي مذكور به منظور همكاري و تعامل ارزشمندشان قدرداني کنیم.



مديركل راه و شهرسازي مازندران از توان سخت افزاري بخش خصوصي براي اجراي عمليات برفروبي گفت و تصريح كرد: علاوه بر امكانات موجود اين اداره كل و ديگر دستگاه هاي اجرايي توانستيم با تعامل و همكاري 27 دستگاه از انواع ماشين آلات راهسازي و راهداري از بخش خصوصي و پيمانكاران اين حوزه بكار گيري کنیم.



اسد تصريح كرد: در راستاي عمليات تداركات و پشتيباني نيز 200 نفر از نيروهاي انساني مجرب و متخصص در قالب اكيپ هاي تعميرات ، تعويض روغن و سوخت ، جوشكاري و برش و ... در منطقه مستقر شدند.



اسد در خصوص بازگشايي ديگر محورهاي غرب استان افزود : در حال حاضر تمامي پتانسيل اجرايي اين اداره كل صرف بازگشايي محورهاي روستايي و فرعي اين مناطق شده كه پيش بيني مي شود حداكثر تا ظرف 48 ساعت آينده تمامي راههاي ارتباطي مذكور بازگشايي و تردد درآنها برقرار شود.



مديركل راه و شهرسازي مازندران خاطرنشان کرد: تجربه ثابت كرده علاوه بر بكارگيري تمامي امكانات از قبيل ماشين آلات راهداري و تجهيزات لازم جهت مقابله با حوادث و راهداري زمستاني مهم ترين عامل مديريت صحيح و منطقي و به موقع بوده لذا از تمامي عزيزان تقاضا داشته دركليه عمليات ها و شرايط كاري حضور فعال موثر و نظارت مستقيم داشته باشند.