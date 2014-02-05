جریانات تکفیری یکی از تهدیدات اصلی در سطح منطقه/ آمادگی کامل سپاه برای ایجاد امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی ضمن دیدار با فرمانده نیروی زمینی سپاه از اقدامات این نیرو در تأمین امنیت مرزها تجلیل کردند.

در این دیدار که در محل ستاد نیروی زمینی سپاه انجام شد، نمایندگان استان آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی نسبت به حمایت‌های قانونی و دفاع از بودجه‌های پیشنهادی اعلام آمادگی کردند.

همچنین نمایندگان استان از اقدامات سپاه، بخصوص نیروی زمینی در جهت تأمین امنیت منطقه با استفاده از نیروهای بومی تقدیر کردند.

در این دیدار سردار پاکپور ضمن استقبال از برگزاری چنین جلساتی در آینده به تشریح اقدامات انجام شده در جهت تأمین امنیت منطقه پرداخت.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به تحولات منطقه‌ای و اتفاقات کشورهای همسایه گفت: به لطف الهی و با تدابیری که اتخاذ شده در کشور مشکل خاص‌ امنیتی نداریم و عموماً مشکلات در کشورهای همسایه ماست که بعضاً عناصر تروریست از خارج کشور به داخل هدایت می‌شوند.

سردار پاکپور جریانات تکفیری را یکی از تهدیدات اصلی در سطح منطقه برشمرد و گفت: رزمندگان جان بر کف نیروی زمینی سپاه در هر شرایطی آمادگی کامل برای دفاع از تمامیت ارضی و ایجاد امنیت در جای جای این مرز بوم را دارند.