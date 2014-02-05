ابراز ذلالت در برابر کفار برای رسیدن به منافع، بلاهای الهی را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والسملمین علیرضا پناهیان شامگاه سه شنبه در جشن بزرگ دهه پیروزی انقلاب اسلامی که از سوی شورای هماهنگی اصولگرایان استان در مسجد اهل بیت(ع) قم برگزار شد در سخنانی با اشاره به کاهش زاد و ولد در کشور و سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته در این زمینه اظهار داشت: پیری در جامعه عوارض بسیار پیچیده‌ای را در آینده برای کشور به دنبال دارد که رهبر معظم انقلاب نیز در یکی از سخنرانی های خود به این مسئله مهم اشاره و تاکید کردند که باید زاد و ولد در کشور افزایش یابد.

وی تأکید کرد: بی‌تردید حوزه‌های علمیه در این زمینه مسئولیت برجسته‌ای دارند و هر چند که توصیه‌های علما و مراجع تقلید می‌تواند در این زمینه راه گشا باشد، اما به نظر می‌رسد برای تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و ازدیاد نسل نیازمند یک نهضت فرهنگی و فکری هستیم.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دولتمردان نیز باید به این مسئله مهم توجه داشته باشند و اقداماتی در راستای بهبود شرایط در این بخش پیش بینی کنند، افزود: حداقل کاری که دولتمردان می‌توانند در این زمینه انجام دهند آن است که روش‌های تبلیغی گذشته که برای جلوگیری از ازدیان نسل بود را از میان بردارند و با انجام اقدمات فرهنگی مناسب فضای موجود را تغییر دهند.

هیچ یک از دولت‌ها رویکرد فرهنگی مناسبی نداشتند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با مهم خواندن مسئولیت‌های نهادهایی همانند آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی در زمینه تعلیم و تربیت اظهار داشت: بنده در دولت‌های مختلف هشدارهایی در زمینه علمکرد این نهاد‌ها به مسئولان آنان داده‌ام اما متاسفانه هیچ یک از دولت‌ها رویکرد فرهنگی مناسبی نداشتند.

حجت الاسلام پناهیان تصریح کرد: دولت باید رویکرد فرهنگی قوی داشته باشد و به ظرافت‌های فرهنگی در بخش‌های مختلف توجه کند.

وی ابراز داشت: امروز دشمنان جرأت ندارند بگویند ما از مکتب و دین شما هراس داریم، بلکه انرژی هسته‌ای را بهانه می‌کنند و روی آن مانور می‌دهند.

این استاد حوزه و دانشگاه، تصریح کرد: ما اقدامات عملی در راستای ساختن نظامات داخل کشور نداشته‌ایم که شعار دادن صرف در این زمینه کافی نیست و وقتی می‌شود توانمند بود که بتوانیم این نظامات را طراحی و در مقابل تهاجمات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دشمنان مقابله کنیم.

وی افزود: امروز دشمنان با انواع روش‌ها و از طریق رسانه‌های جمعی همانند ماهواره، سعی می‌کنند جوانان را به انحرافات بکشانند و قدرت مقاومت جامعه در برابر چنین انحرافاتی را از آنان سلب کنند.

حجت الاسلام پناهیان با بیان اینکه در میان جوانان باید نهضت علیه فساد رخ دهد افزود: این نهضت تنها به نهی از منکر خلاصه نمی‌شود بلکه جوان انقلاب و هوشمند باید همانند زمان انقلاب سرچشمه فساد را مورد هدف قرار دهد.

وی ابراز داشت: در زمان انقلاب مردم شاه را‌ ام الفساد می‌دانستند و این یعنی آن که باید به ریشه‌ها پرداخت و آن را مورد هدف قرار داد و غفلت از ریشه‌ها و پرداختن به سرشاخه‌ها و میوه‌های کال و کرم خورده نمی‌تواند کاری را از پیش ببرد.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: دفاع مقدس خیرات بی‌شماری را برای جامعه داشته است و امروز هم تحریم‌ها علاوه بر مشکللاتی که پیش پای مردم و کشور ایجاد کرده برکاتی نیز به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه ابراز ذلالت در برابر کفار برای رسیدن به منافع، بلایای الهی را در پی دارد تاکید کرد: ذلت در برابر کفر و استکبار جهانی گناهی است که در صورت مرتکب شدن آن خداوند ما را به حال خودمان واگذار می‌کند.

پناهیان گفت: خداوند در برابر تحریم‌ها و مشکلات ما را یاری می‌کند اما اگر در برابر دشمنان و کافران ابراز ذلالت داشته باشیم عواقب بدی برایمان به دنبال خواهد داشت.

نشاط سیاسی با انگ زدن و برچسب زدن به یکدیگر امکان پذیر نخواهد بود

این استاد حوزه و دانشگاه، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عوامل از میان برداشتن نشاط و شادابی سیاسی در کشور افزود: طرح مسئله اینکه عده‌ای اصولگرا و عده‌ای اصلاح طلب هستند موجب از میان برداشتن نشاط سیاسی خواهد شد که در مورد این اسم‌ها باید بازنگری صورت گیرد و این امر نیز تنها از عهده جوانان بر می‌‌آید.

وی اضافه کرد: نشاط سیاسی با انگ زدن و برچسب زدن به یکدیگر امکان پذیر نخواهد بود و در واقع این روش دشمنان است که از این طریق به دنبال تفرقه و جدایی نیروهای درون کشور هستند.

حجت الاسلام پناهیان با بیان اینکه امروز باید از فرهنگ، تعلیم و تربیت و سبک زندگی صهیونیست زدایی کنیم افزود: دشمنان در زمینه‌های اقتصادی نیز تهاجماتی داشته‌اند و هدف هجوم آنان در زمینه‌های فرهنگی و دینی نیز ضربه زدن به جوانان بوده است.

دشمنان حضور بانشاط جوانان در عرصه‌های سیاسی را نمی‌پسندند

وی ابراز داشت: دشمنان حضور بانشاط جوانان در عرصه‌های سیاسی را نمی‌پسندند و طرح‌هایی دارند تا با ایجاد جنجال‌های سیاسی که نمونه‌اش در دوران اصلاحان به اوج خود رسیده بود حضور جوانان در این عرصه را کم رنگ کنند.

استاد حوزه و دانشگاه، تاکید کرد: باید به جوانان راه ورود به عرصه سیاست را آموزش داد و جوانان نباید از فضای سیاسی خسته شوند و نشاط سیاسی کشور باید حفظ شود.