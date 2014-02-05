برگزاری نمایشگاه کتاب با 2500 عنوان کتاب در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی ظهر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر از ابتدای بهمن ماه در مجتمع خاتم الانبیا ( ص ) رشت آغاز و تا پايان سال جاری داير است.

وی هدف از برگزاري نمایشگاه کتاب را ايجاد فضاي مناسب فرهنگي در این شهرستان و احيا و شناساندن آثار فرهنگي، ادبي و علمي و انتقال آن به نسل امروز جامعه عنوان كرد و اظهارداشت: در اين نمايشگاه افزون بر دو هزار و 500 جلد كتاب در قالب هزار و 100 عنوان از 25 ناشر با مضامين و موضوعات مختلف با 15 درصد تخفيف عرضه مي ‌شود.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت از استقبال خوب دانش‌ آموزان و عموم مردم در بازديد از اين نمايشگاه در ساعات اوليه آغاز به ‌كار خبر داد و گفت: اين استقبال نمايانگر ميزان علاقه مردم به‌ويژه قشر فرهنگي گیلان به ادبیات است.

وی با اشاره به اینکه کتاب گنجینه فکری و فرهنگی ارزشمندی است، افزود: کتاب در شکل‌گیری فرهنگ که اساسی‌ ترین نماد هویت یک ملت است نقش اساسی را ایفا می‌ کند و از موثر‌ترین ابزارها برای ارتقای آگاهی‌ های عمومی و تولید فکر و اندیشه به شمار می ‌رود.

ثقتی تصریح کرد: برپایی نمایشگاه های کتاب و محصولات فرهنگی در راستای ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ضروری است و باید به سمتی برویم تا انگیزه عموم به ویژه جوانان را برای استقبال از آثار مکتوب و کتاب‌ ها افزایش دهیم.

وی ادامه داد: نمایشگاه کتاب دهه فجر از یکم بهمن تا 28 اسفند ماه از ساعت 8 صبح تا 17 عصر در مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیا (ص) رشت پذیرای علاقمندان به کتاب و کتابخوانی است.

کنسرت موسیقی گروه نکیسا در رشت

کنسرت نکیسا به همت آموزشگاه موسیقی شیدا و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان به رهبری ابراهیم نعمتی زاده و با صدای جعفر باقری به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت گفت: اعضای گروه نکیسا که شامل 38 نفر می شوند در مدت دو شب به اجرای 13 اثر در قالب قطعه و تصنیف خواهند می پردازند.

وی با اشاره به اینکه گروه نکیسا از سال 79 با نام گیله اوخان تشکیل شد، افزود: این گروه در سال 82 اسم گروه خود را به نام نکیسا تغییر داده و اجرای برنامه ها و کنسرت های موسیقی بساری را در کارنامه خود دارند.

ثقتی در ادامه نوازندگان این برنامه را شامل نوازندگان سازهای زهی نسیم عادلی، معصومه هوشیار، نیوشا حاجت پور، روژان فیض اللهی، سارا شادمان، سعید رمضان پور، محمد رضا رضایی، محمود فرخی، سهند موسوی، سهیل غلام پور، مجتبی افتخاری، سعید طاووسی، علی گودرز، مهران مومنی، هوتن شکیبی و سهر یوسفی ذکر کرد.

وی اذعان داشت: نوازندگان سازهای مضرابی حسین پور احمدی، سعید حسینی، مهدی حسینی، آرش صادقی، سجاد حقگو ، اسماعیل ملاپور، رامک اخوان و حمید رضا حقیقی هستند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت گفت: نوازندگان سازهای کوبه ای شامل فرنود حسین زاده، آرش نیکخواه، ماهان خوش طبع و آهورا اطمینان و همچنین گروه کرال روشنک توانا، فاطمه عین اللهی، یاسمن خلج، عادله عزیزی، مهسا قیومی، آرش احمدی و فرشید محمدی است.

وی افزود: کنسرت موسیقی گروه نکیسا 17 و 18 بهمن ماه سال جاری ساعت 19 در سالن وارش مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیا (ص) رشت برگزار خواهد شد و علاقمندان برای دریافت بلیط می توانند به فروشگاه های شهر قلم، انتشارات هدایت و شهر کتاب مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین رزرو بلیط با شماره 09118346557 تماس حاصل کنند.

اکران فیلم های چهارمین جشنواره فیلم مردمی عمار در رشت

ثقتی گفت: فیلم های منتخب چهارمین جشنواره فیلم مردمی عمار که از 13 تا 21 دی ماه امسال در تهران برگزار شد در روز پنجشنبه 17 بهمن ماه در سالن دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیا (ص) رشت به نمایش در خواهد آمد.

وی افزود: فیلم های این دوره از جشنواره هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی رشد چشمگیری نسبت به دوره‌های قبل داشته است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت به محور فیلم‌های ارسالی به جشنواره را شامل تاریخ انقلاب اسلامی، نقد درون گفتمانی، بیداری اسلامی و فتنه 88 عنوان کرد و گفت: پشتوانه این جشنواره مردم هستند و عمده تفاوت این جشنواره با جشنواره های دیگر در اکران‌های مردمی آن است.

وی بیان داشت: اکران فیلم های چهارمین جشنواره فیلم مردمی عمار به همت موسسه زمان بازگشت، قرارگاه خاتم الاوصیا و با همکاری فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت از ساعت 17 تا 19 پنجشنبه 17 بهمن ماه جاری در سالن دکتر رحمدل مجتمع خاتم الانبیا (ص) برگزار خواهد شد.

عصر شعر انقلاب در رشت برگزار می شود.

ثقتی اذعان داشت: نشست عصری با شعر ویژه دهه مبارک فجر در روز شنبه 19 بهمن ماه در سالن دکتر رحمدل مجتمع خاتم الانبیا (ص) رشت برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این برنامه که به همت انجمن شعر و ادب رشت و با همکاری فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار خواهد شد، شعرای انقلابی استان آخرين سرودهاي خود را در وصف حضرت امام راحل، انقلاب اسلامي و فجر قرائت می کنند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت بیان داشت: مهمترین رسالت امروز هنرمندان معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی و انتقال باورها و ارزش ها به نسل های بعدی انقلاب است.

وی با ذکر این نکته که ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان متعهد و انقلابی حمایت می کنند، گفت: هنرمندان در جریانات هنری بعد از انقلاب اسلامی با نام هنرمندان انقلابی شناخته شده‌اند و امروز هدایت سایر اقشار به سمت ارزش های اسلامی و انقلابی و همچنین عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب رسالت اصلی آنان است.

مجتمع خاتم الانبیاء (ص) رشت میزبان نمایشگاه هنرهای تجسمی فجر خواهد بود

ثقتی اظهارداشت: منتخبی از آثار ششمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر از 19 تا 24 بهمن ماه سال جاری در نگارخانه مارلیک این مجتمع به نمایش عموم گذاشته خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره به پشتوانه هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی، مرکز هنرهای تجسمی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها و حضور فعال هنرمندان، مراکز آموزش عالی، انجمن ها و مؤسسات هنری برگزار خواهد شد.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت گفت: جشنواره هنرهای تجسمی فجر در سه بخش بین الملل، ملی و مکمل و با اهداف ارج نهادن به هنر معنوي، شناسایی هنرمندان، نظریه ها و ارزش های هنر متعالی انقلاب اسلامی، ايجاد بستر مناسب براي بروز خلاقيت‌هاي هنري و انتقال پيام هنرمندان، ارتقای ارتباط ميان هنرمندان معاصر ايران و جهان، بویژه هنرمندان جهان اسلام و دستیابی و معرفي آخرين دستاوردهاي هنرهاي تجسمي معاصر برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه منتخبی از آثار این دوره جشنواره در استان ها به نمایش درخواهد آمد، افزود: مجتمع خاتم الانبیا (ص) رشت میزبان آثار این دوره از جشنواره خواهد بود و در تهران مؤسسه فرهنگی هنری صبا، موزه هنرهای معاصر تهران و فرهنگسرای نیاوران آثار این جشنواره را به نمایش خواهند گذارد.

فراخوان عکاسان و فیلمسازان برای ثبت رویدادهای پیروزی انقلاب اسلامی

ثقتی ادامه داد: ایام الله دهه فجر تبلور عشق و ارادت، همدلی مردم انقلابی ایران با حاکمیت، نظام و رهبری است.

وی گفت: شور و حال مردم، نهادها، مجامع دولتی و غیر دولتی، مساجد و مدارس برای هر چه با شکوه تر برگزار کردن جشن های انقلاب صحنه های بیادماندنی را رقم خواهد زد بنابراین از تمامی عکاسان و فیلمسازان برای ثبت این روزهای حماسی دعوت می شود.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت تصریح کرد: ثبت آذین بندی و چراغانی و دکورهای سطح شهر، برنامه های نمادین و سمبولیک، رژه موتورسواران و ماشین ها، مراسمات مختلف، حضور مردم بر سر مزار شهدای انقلاب و راهپیمایی مردم در روز 22 بهمن از جمله مواردیست که عکاسان و فیلمسازان می توانند مورد توجه خود قرار دهند.

وی افزود: هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر برای انتقال و ماندگاری مفاهیم و فرهنگ انقلاب اسلامی جزء فعالترین و دلسوزترین افراد از ابتدای انقلاب تاکنون بودند که بدون چشم داشت خود را وقف انقلاب کرده اند.

ثقتی همچنین صدور مجوز برای عکاسی، امکان برپایی نمایشگاه، استفاده از آثار در نشریات مرتبط و استفاده از بیمه هنرمندان را از جمله پشتیبانی های اداره ارشاد رشت از هنرمندانی که اقدام به ثبت وقایع دهه فجر می کنند، اعلام کرد.

کارگاه قصه گویی انقلاب برای کودکان در رشت

وی بیان داشت: انتقال مفاهیم، نکته ها و خاطرات دوران پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای کودکان با زبان و هنر قصه گویی یکی از ابزارها و شیوه های موثر برای انتقال مفاهیم و فرهنگ انقلابی است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت افزود: این اداره با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی رشت که بخشی را در کتابخانه مجتمع خاتم الانبیا (ص) رشت به کودکان اختصاص داده اند، در طول دهه فجر اقدام به برپایی کارگاه قصه گویی انقلاب کرده است.

وی افزود: در این کارگاه که در مجتمع خاتم الانبیا (ص) رشت برگزار خواهد شد، مربیان با انتخاب داستان ها و قصه های انقلابی، روزهای حماسه آفرین انقلاب را برای کودکان عضو کتابخانه بیان خواهند کرد.

ثقتی تصریح کرد : کارگاه قصه گویی کودکان در طول دهه فجر در دو نوبت صبح و عصر در کتابخانه مجتمع خاتم الانبیاء (ص) رشت برگزار خواهد شد.

وی در ادامه از تمامی خانواده ها دعوت کرد در برنامه های بزرگداشت ایام الله دهه فجر به ویژه برنامه های با رویکرد فرهنگی و هنری حضوری فعالانه داشته باشند.