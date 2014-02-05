سالانه 700 هزار ایرانی با هزینه های درمان به زیر خط فقر می روند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر سیاری در نخستین کنگره ملی برنامه جامع سرطان که در سالن همایشهای صدا و سیما در حال برگزاری است با بیان اینکه سالانه 91 هزار نفر به دلیل سکته قلبی و 34 هزار نفر بر اثر سکته مغزی جان خود را از دست می دهند، گفت: در این میان سهم سرطان در مرگ و میر سالانه 30 هزار نفر است، 20 هزار نفر هم در تصادفات جان خود را از دست می دهند.

وی با بیان اینکه 24 میلیون نفر در کشور دچار اضافه وزن و چاقی هستند، تاکید کرد: متاسفانه مصرف چربی ها در کشور بالاست، این موضوع منجر به اضافه وزن شده و زمینه سرطان را هم فراهم می کند. همواره تاکید می شود که روزانه باید 5 واحد سبزی و میوه مصرف شود، درست است که تهیه این مواد گران است اما می توان ارزان آن را هم پیدا کرد.

معاون وزیر بهداشت تعداد مصرف کنندگان سیگار در کشور را 5 میلیون نفر اعلام کرد و افزود: این روزها کشیدن قلیان تبدیل به یک ارزش شده است، غافل از اینکه مصرف دخانیات عامل اصلی ابتلا به سرطان ریه است. بررسیها نشان می دهد سالانه 90 هزار نفر در ایران به سرطان مبتلا می شوند.

وی به تاثیر آلودگی هوا در ابتلا به سرطان اشاره کرد وگفت: تنها 5 درصد از روزهای سال، هوای تهران سالم است، متاسفانه هوای پایتخت سرطان زاست، مسوولان باید در این زمینه کاری انجام دهند تا میزان آلودگی کم شود.

سیاری در ادامه با اشاره به هزینه های بالای درمان سرطان ادامه داد: سالانه 700 هزار ایرانی به دلیل هزینه های بالای درمان به زیر خط فقر می روند، تعداد زیادی هم ورشکسته می شوند. در این میان سالانه 2 هزار میلیارد تومان هزینه درمان سرطان می شود، یک بیمار سرطانی سالانه 20 میلیون تومان هزینه می کند. بنابراین لازم است که موسسه های خیریه به این بیماران کمک مالی کنند.

به گفته معاون بهداشتی وزارت بهداشت، هم اکنون 300 هزار نفر سرطانی در کشور ما زنده هستند، یک بیمار سرطانی نیاز به تغذیه، مراقبت، دارو و حمایت دارد و نقش ما و سایر موسسه های حمایتی اینجا می تواند بسیار پررنگ شود.