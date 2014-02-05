تنور داغ سینما در زمستان سرد زنجان/ پرواز دیر هنگام سیمرغ فیلم فجر در آسمان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، عرصه فرهنگ و هنر زنجان با حضور تیم جدید جانی دوباره گرفته و موجب شده برنامه های متنوع طی ماه های اخیر در استان زنجان برگزار شد تا نوبت به سیمرغ جشنواره فجر رسید تا بعد از گذشت 31 دوره جشنواره فیلم فجر در آسمان استان زنجان به پرواز درآید.



در پی استقبال گسترده شهروندان زنجانی از برنامه "سلام سینما" و حضور گسترده در این برنامه اینبار نوبت به فیلم های جشنواره فجر رسید تا در سینمای بهمن شهر زنجان اکران شوند تا شهروندان زنجانی برای نخستین بار شاهد فیلم هایی باشند که هنوز بوی تازگی می دهند.



فیلم سیزده به کارگردانی هومن سیدی، و سه اپیزود فیلم سینمایی " گنجشگک اشی مشی " تنها فیلم کودکانه جشنواره فیم فجر ساخته سه کارگردان یعنی مسعود کرامتی، وحید نیکخواه آزاد و غلامرضا رمضانی فیلم های نخستین روز جشنواره فیم فجر در زنجان هستند که در اولین سانس اکران با استقبال گسترده شهروندان زنجانی مواجه شد.

فیلم های سینمایی دو ساعت بعد، مهرآباد علیرضا رئیسیان، قصه ها"پروران درخشنده در روز پنج شنبه در دومین روز اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر بر پرده سینما بهمن زنجان نقش می بندد و روز جمعه کیانوش عیاری سینما دوستان زنجانی را به دیدن فیلم سینمایی"خانه پدری" دعوت می کند تا شهروندان زنجانی بعد از دین فیلم خانه پدری به تماشای فیلم "فردا"به کارگردانی ایمان افشاریان و مهدی پاکدل بنشینند.

سینما دوستان زنجانی وز چهارم فیلم های اپاکران فیلم های جشنواره فیلم فجر را با روشن کردن فیلم"لامپ100" به کارگردانی سعیدآقاخانی آغاز می کنند تا خود را آماده تماشای فیلم "همه چیز برای فروش" امیر ثقفی بکنند.

شهروندان زنجانی در روز یکشنبه با تماشای اثر سینمایی برزو نیک نژاد می روند تا "ناخواسته" به جمع تماشاگران فیلم خواب زده های فریدون جیرانی بپیونند.

جشنواره فیلم فجر روز دوشنبه 21 بهمن در سرمای زیر 10 درجه زنجان سینماگران زنجانی را به دیدن فیلم "زمستان آخر" ساخته سالم صلواتی دعوت می کند تا شاید سرمای هوا با تنور داغ سینما در زنجان بتوانند لذتی خاص هنری برای تماشاگران زنجانی داشته باشد و شیار143 نرگس آبیار برای تماشای زنجانیها آماده پخش در سانس دوم می شود.

هنوز یک ماه از درگذشت مخترع کلاشینکف نگذشته سعید سهیلی فیلمی با نام"کلاشینکف" را در هفتمین روز اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر به تماشای زنجانیهای هنر دوست می آورد تا خود را آماده تماشای فیلم "سیاوشان"محمدعلی سجادی بکنند.

در روز چهارشنبه 23 بهمن ماه شهروندان زنجانی با فیلم"چند مترمکعب عشق" ساخته جمشید محمودی به استقبال " آذر، شهدخت، پرویز و دیگران" بهروز افخمی می روند.

"شیفتگی" اثر علی زمانی عصمتی در شمشمن روز اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر در شهر زنجان در روز پنج شنبه 24 بهمن ماه به تماشای سینما دوستان زنجانی گذاشته می شود تا شهروندان زنجان مشتاقانه به تماشای فیلم"امروز" ساخته کارگردان زنجانی سید ضا میرکریمی بروند.

قرار است در روز جمعه زنجایها با" آرایش غلیظ" حمید نعمت الله منتظر نام اعلام فیلم بعدی بمانند.



در این خصوص معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر در شهر زنجان از 16 تا 25 بهمن صورت می گیرد گفت: از صبح امروز چهارشنبه 16 بهمن در سینما بهمن با اکران سانس اول ساعت 10صبح با نمایش فیلم سینمایی سیزده به کارگردانی هومن سیدی این جشنواره در زنجان آغاز شد.



جعفر محمدی گفت: شهروندان و هنرمندان استان زنجان می توانند با تهیه بلیت از گیشه سینما بهمن نسبت به دیدن فلیمها در زنجان اقدام کنند.

وی سانس سوم نمایش فیلمها را در زنجان از ساعت 16بعداز ظهر عنوان کرد و ادامه داد: در این سانس فیلم سینمایی سیزده به کارگردانی هومن سیدی به نمایش در خواهد آمد.



محمدی با اشاره به شروع سانس چهارم و پنجم این فیلمها در زنجان، گفت: شروع این سانسها از ساعت 18 و20 با نمایش فیلم سینمایی گنجشکک اشی مشی و سیزده خواهد بود.



وی آخرین سانس نمایش این فیلمها را در هر شب ساعت 22عنوان کرد وگفت: هر روز شهروندان , مردم و هنرمندان استان شاهد اکران دو فیلم سینمایی در سینما بهمن زنجان خواهند بود.

سینما دوستان زنجان اکران همزمان فیلم های جشنواره فیلم فجر را در استان زنجان اقدام خوبی در زمینه توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری در استان دانسته و با تقدیر از مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بر لزوم تدوام این فعالیت ها تاکید کردند.

یک شهروند زنجانی که برای دریافت بلیط فیلم سیزده به سینما بهمن زنجان مراجعه کرده بود به خبرنگار مهر گفت: اکران همزمان فیلم های جشنواره فیلم فجر در شهرستانها اقدام خوبی است و این امر می تواند در رشد و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری در شهرستانها موثر باشد.

امیر حسنی با بیان اینکه شهر زنجان نیازمند وجود سینماهای متعدد با توجه به نرخ رشد جمعیتی و پتانسیل بالای فرهنگی و هنر استان است افزود: اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر اقدام مهمی است که نیاز شهر زنجان به وجود سینماهای دیگر را یادآور می شود.

همچنین بنا به اعلام مسئولان برگزار کننده هفته اکران همزمان فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر در زنجان، بلیط های نیم بها به فعالان فرهنگی و هنری زنجان و خبرنگاران استان ارائه می شود.

سیمرغ جشنواره فجر در حالی پس از سالها در آسمان استان و شهر زنجان به پرواز درآمد که سالها پیشتر هنردوستان زنجانی منتظر این رخداد فرهنگی در استان بودند.