به گزارش خبرگزاری مهر، بان کي مون، دبيرکل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت روز جهاني عدم تحمل ختنه زنانه، 6 فوريه 2014 برابر با 17 بهمن ماه جاري، اعلام کرد : تقريبا 125 ميليون دختر و زن امروزه در 29 کشور جهان در آفريقا و خاورميانه که ختنه زنانه در آنجا مرسوم تر است، گرفتار اين رسم هستند.

وي هشدار داد در صورتي که جلوي اين کارگرفته نشود، احتمال مي رود تا سال 2030 تعداد 86 ميليون دختر جوان ديگر در سراسر جهان تحت اين عمل قرار گيرند.

بان کي مون تصریح کرد: ختنه زنانه موجب صدمه به افراد مي شود. اثرات فوري و طولاني مدت اين اقدام شامل درد هميشگي، عفونت، عدم کنترل ادرار و بعضي اوقات مشکلات مزمن در حاملگي و وضع حمل می شود.

به گفته دبیر کل سازمان ملل، ختنه زنانه در آسيا، اروپا، آمريکاي شمالي و ساير مناطق نيز انجام مي شود و کشورهاي اين مناطق بايد براي حل اين مشکل هوشيار باشند.

بان کی مون تاکيد کرد: هيچ دليل مذهبي، توسعه اي و بهداشتي براي انجام ختنه دختران و زنان وجود ندارد. اگرچه برخي ممکن است آن را به عنوان يک "سنت" قبول داشته باشند، ما بايد به ياد آوريم از بردگي، آنچه به آن "قتل هاي ناموسي" گفته مي شود و ساير عملکرد هاي غير انساني نيز با همين استدلال هاي ضعيف دفاع مي شده است.