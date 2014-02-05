سومین روز تعطیلی مدارس در قم

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش استان قم مدارس نوبت صبح این استان در تمامی مقاطع ابتدایی و متوسطه و مدارس ابتدایی نوبت بعد از ظهر در شهر قم و تمامی مقاطع در بخش‌ها و روستاها تعطیل است.

لازم به ذکر است که به علت بارش برف که از روز یکشنبه در این استان آغاز شده است، مدارس استان قم در روز یک شنبه و سه شنبه نیز تعطیل شد.

مدارس منطقه کهک نیز در روز دوشنبه تعطیل اعلام شده بود.

بر اساس پیش بینی هواشناسی قم بارش برف تا فردا پنج شنبه ادامه خواهد داشت که بارش برف در شهر قم به صورت پراکنده همچنان ادامه دارد.

به گفته کارشناس سازمان پیش بینی و هواشناسی استان قم، امروز چهارشنبه هوای قم ابری همراه با بارش برف و یخبندان و وزش باد را تجربه می‌کند و سمت باد غربی، سرعت وزش باد بین هشت تا 13 متر بر ثانیه، حداقل دما منهای هفت و حداکثر دما منهای یک درجه پیش بینی می‌شود.