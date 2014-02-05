تکریم زنان را فقط خودشان می توانند احیا کنند/ خلاء وجود زنی در ردیف امام(ره) در تاریخ انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره بین المللی بزرگداشت بانو مجتهده امین با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و جمعی از مهمانان خارجی صبح چهارشنبه 16 بهمن در باشگاه شرکت نفت برگزار شد. آیت الله حائری شیرازی طی سخنانی در این کنگره به جایگاه زن در تربیت انسان اشاره کرد و گفت: در اسلام هرجا مردان بزرگی برخاستند به کمک زنان بزرگی کار را پیش بردند. رسول خدا(ص) با حضرت خدیجه(س)، حضرت علی(ع) با حضرت فاطمه(س) و حسین بن علی علی(ع) و حسن بن علی(ع) با زینب کبرا(س) از جمله آنها می باشند. انقلاب اسلامی ایران هم چنین نیازی داشت. چقدر خوب بود ما در ردیف امام راحل چنین شخصیتی می داشتیم. شخصیت بانو امین قبل از انقلاب است. ما به چنین شخصیتی به شدت نیازمند بودیم. امامی که می گوید در کجا دیده شده زن با بچه بغل به میدان توپ و تانک بیاید که امت ما آمده است.

وی با اشاره به خلاء وجود بانوانی در ردیف حضرت امام(ره) برای پشتیبانی از مبارزات ایشان گفت: این مساله یک توقع ضروری و حیاتی برای انقلاب است و الان هم در کنار رهبر انقلاب باید در بین بانوان همراه معادلی داشته باشیم. چرا بانو امین به صورت استثنا مطرح باشد؟ چرا قانون عام جامعه نباشد؟ بانوان خودشان را دست کم می گیرند و هرچه مردان تلاش کنند زنان چنین نباشند این مساله را نمی تواند حل کند. جامعه زنان کمبود خود را باید خود برطرف کند و این یک امر عقلی است. هر جامعه ای باید خودش تکریم خودش را احیا کند و تکریم زنان را فقط زنان می توانند احیا کنند.

آیت الله حائری شیرازی با بیان اینکه نوعی کم خود بینی در زنان نسبت به خودشان وجود دارد، افزود: زن عمران شخصیتی والایی است یک موحد تمام عیار است و از عبارتی که در دعا به کار می برد پیدا است این شخصیت ممتاز است، این شخصیت ممتاز دچار این خود کم بینی است «رَبِّ إِنِّی نَذَرْتُ لَکَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّی إِنَّکَ أَنتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ» این عبارت را یک موحد تمام عیار می تواند بیان کند. معنای این کلام این نیست که خدایا تو شنوایی و دانایی بلکه می گوید خدایا تو تنها سمیع و علیم به ذات هستی، کسی که در توحید به اینجا رسیده که در عالم یک سمیع و یک علیم می بیند اما در شناخت خود گرفتار این معنا می شود کمه در مقام هدیه به خداوند فکر می کند خدا مرد را برای خدمت به دین خود می پذیرد اما خدا چه کرد؟ آن چه به نظر مادر مریم برای وقف راه خدا مناسب نیست، خداوند بر نه قبول معمولی بلکه قبول فوق العاده تصریح دارد.

وی در پایان تاکید کرد: اگر کسی در مسیر سیرالسلوک می خواهد پذیرفته شود لازمه اش رشد است و این رشد و رویش پس از پذیرش است. کسی که می خواهد پیش خدا بیاید باید از خود عبور کند و مشکل انسان همین عبور از خودش است. من در این سخنانم از بانو امین دفاع شخصی نکردم بلکه به دفاع از ایشان از نظر مکتبی پرداختم.