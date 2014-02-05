دین اسلام دین منادی صلح و امنیت /ایران اسلامی معتقد به اصل برابری انسان ها است

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان های شهدا و امام خمینی (ره) در گلزار شهدای یاسوج افزود: در میان ادیان الهی، اسلام گفتمانی نوین برای اداره جامعه بشری مطرح می کند که اراده الهی و مردم در آن مورد توجه قرار گرفته و انقلاب و جمهوری اسلامی این مشی را دنبال می کند.

وی با بیان اینکه طلیعه شکل گیری انقلاب اسلامی جهادی و درونی است، اظهار داشت: مهمترین عنصر این جهاد و انقلاب درونی آزادی خواهی و رسیدن به کرامت انسانی است.

محمدی تصریح کرد: استقلال، آزادی و توجه به کرامت انسانی مبتی بر قوانین و حکومت الهی با انقلاب در ایران شکل گرفت و زمینه را برای تحول بزرگتر در جامعه جهانی بوجود آورد.

وی افزود: مهمترین عنصر در شکل گیری انقلاب اسلامی رهبری کارآمد و ویژگی های جذاب شخصیتی امام خمینی(ه) است که روحیه ساده زیستی ایشان با زندگی مردم تطبیق داشت و باعث ایجاد فضای صمیمیت در جامعه می شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری با بیان اینکه انقلاب اسلامی در راستای رسالت انبیا الهی و قیام عاشورا شکل گرفت و تداوم یافت، تصریح کرد: امام خمینی (ره) با تاسی از قرآن کریم به عنوان منشور اساسی در راستای تحقق اهداف بلند و حقوق ملت ایران قدم برداشت و به تبیین انقلاب پرداخت.

محمدی افزود: هوشمندی امام خمینی(ره) در مدیریت حرکت و پیشبرد انقلاب تعیین کننده بود و این ویژگی زمینه را برای انسجام و وحدت قشرهای مختلف مردم شامل احزاب، کشاورزان، دانشجویان، قومیت ها و سایر گروه ها فراهم کرد.

وی، توان استفاده از بسیج عمومی را از ویژگی های بارز امام خمینی(ره) دانست و گفت: اتکا به قدرت مردمی از سوی امام راحل تحول بزرگی را در جامعه بشری بوجود آورد.

محمدی بیان داشت: نقش مکتب و ایدئولوژی بی بدیل امام خمینی (ره) در پیروزی انقلاب اسلامی موجب به وجود آمدن شرایط جدید و تحولات گسترده در دنیا شد.