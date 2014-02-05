به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه اسپانیایی Politécnica de Madrid می گویند نشانه های رایحه منحصر به فرد بدن هر کس، مدت زمان کافی حفظ می شود و می توان با استفاده از حسگرهایی، با دقت 85 درصد هویت فرد را بدین وسیله تشخیص داد.

محققان اسپانیایی در پاسخ به این سئوال که با وجود شیوه های تشخیص هویت کنونی چه نیازی به ارائه شکل جدیدی از تشخیص هویت بیومتریک است، می گویند گاهی اوقات افراد بویژه اگر سوء سابقه داشته باشند، تمایلی به اسکن انگشت و یا عنبیه خود ندارند. اما آنها حسگرهای رایحه خوان ساخته اند که می تواند این افراد را از طریق بوی بدنشان شناسایی کند.

این دانشگاه در حال ساخت این سیستم با همکاری یک شرکت فناوری است.

آنها می گویند اگرچه این شیوه هنوز به دقت سگ های پلیس نیست و نمی تواند به اندازه این حیوان بوی افراد را تشخیص دهد اما با وجود عوامل مختل کننده بوی تن مانند تغییر رژیم غذایی، حاشیه خطای این سیستم جدید کمتر از 15 درصد است.