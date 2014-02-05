اجرای 400 برنامه فرهنگی وهنری در منطقه بزرگ لارستان طی دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی اکبر نجیب زاده معاون استاندار و فرماندار ویژه لارستان طی سخنانی اظهار داشت: در سی و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وایام الله دهه پر فروغ فجر انقلاب اسلامی بیش از 400 برنامه فرهنگی،هنری،مذهبی،قرآنی و ورزشی درمنطقه بزرگ لارستان در حال اجراست.

معاون استاندار فارس اهم برنامه ها و جشنهای اجرایی این شهرستان را به صدا در آمدن زنگ انقلاب در مدارس ،برگزاری مراسم نمادین ورود حضرت امام(ره)،گلباران و عطرافشانی قبور مطهر شهدای انقلاب، برپایی نمایشگاه داخلی آثار امام و انقلاب، نمایشگاه کتاب وعفاف و حجاب،ثبت نام رایگان در کتابخانه های عمومی،برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب،برگزاری خیمه معرفت،برپایی نمایشگاه صنایع دستی،اجرای جنگ شادی،برپایی نمایشگاه روز شمار انقلاب و جشن پیروزی،برپایی نمایشگاه مشاغل خانگی اعلام کرد.

وی همچنین بیان کرد: برگزاری مراسم صبحگاهی همراه با خاطره گویی انقلاب،برپایی نمایشگاه کودک با موضوع انقلاب ،برگزاری جشنواره استانی طراحی پوستر زندگی ایرانی، ارسال پیام کوتاه با موضوع یادمان انقلاب در لارستان،دیدار با مادران شهید خلیل زاده و طاهری،ویزیت رایگان بیماران،برگزاری نمایشگاه عکس و اسناد انقلاب اسلامی،برگزاری مسابقات قهرمانی بسکتبال بانوان،برگزاری مسابقه دوستانه تکواندو بانوان لار و فیشور و.. نیز ازجمله دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

گلباران قبور مطهر شهدای انقلاب اسلامی لارستان

قبور مطهر شهدای انقلاب اسلامی لارستان توسط معاون استاندار وفرماندارویژه لارستان ، مسؤلین واقشار مختلف مردم گلباران و عطرافشانی شد.

بمناسبت دهه پرفروغ فجر انقلاب اسلامی ایران علی اکبر نجیب زاده معاون استاندار وفرماندار ویژه لارستان به اتفاق عبدالرحیم مقیمی و مهدی زینلیان معاونین سیاسی و برنامه ریزی فرمانداری ،تمامی مسؤلین و اقشار مختلف مردم شهید پرور لارستان با حضور در محل گلزار شهدای شهر لار به مقام شامخ شهیدان والا مقام بویژه شهدای انقلاب اسلامی این شهرستان ادای احترام کردند و مزار شهیدان گرانقدر را گلباران وعطرافشانی کردند .

در آیین معنوی معاون استاندار و فرماندار ویژه لارستان و تمامی مسؤلان و کارمندان ادارات شهرستان با قرائت فاتحه ،به روح پر فتوح شهدا درود فرستادند و با آرمانهای بلند حضرت امام راحل ، مقام معظم رهبری و این کبوتران خونین بال تجدید میثاق کردند.

شهیدان محمد علی طاهری ،احمد خلیلی زاده و مهدی رستگار از شهدای والا مقام دوران انقلاب اسلامی لارستان بزرگ هستند که جان خویش را در سال 1357 تقدیم انقلاب و میهن کرده و به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند.