افزایش 28 درصدی مصرف گاز در قم/ صرفه جویی در اولویت باشد

غلامرضا فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موج سرمای وارد شده به استان قم عنوان کرد: با ورود این سامانه که با بارش برف و کاهش دمای هوا همراه بود مصرف گاز افزایش داشت.

وی ادامه داد: مصرف گاز استان که هفت میلیون متر مکعب بود با کاهش دمای هوا به 9 میلیون متر مکعب رسیده که بیشترین مصرف در بخش خانگی بوده است.

گاز در قم قطع نمی‌شود

سرپرست شرکت گاز استان قم با بیان اینکه با تدابیر صورت گرفته شاهد قطعی گاز در استان نخواهیم بود عنوان کرد: به علت قطعی گاز در شهرهای شمالی و همچنین جلوگیری از قطعی گاز در استان بخشی از گازهای کارخانه و نیروگاه‌های استان و CNG ها قطع شده است تا از افت فشار جلوگیری شود.

وی در ادامه کلیه هم استانی‌ها را به صرفه جویی در مصرف گاز دعوت و عنوان کرد: درجه وسایل گرمایشی باید تنظیم شود و مردم تا جایی که می‌توانند از لباس‌های گرم استفاده کنند تا مجبور به افزایش شعله وسایل گرمایشی نشوند.

فرجی ادامه داد: شرکت گاز در آمادگی کامل است و در صورت بروز هرگونه افت فشار و یا قطعی گاز بلافاصله وارد عمل شود.