گناوه میزبان مسابقات زیر گروه فوتبال ساحلی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات زیر گروه فوتبال ساحلی کشور با حضور 15 تیم در سه گروه برگزار خواهد شد که در منطقه سه کشور باشگاه فوتبال ساحلی شاهین گناوه میزبان تیم های او دی ام شیراز، دلیران تنگستان، پیمان چهابهار و آپادانا ابوذر شوش است.

در دیگر گروه ها املاک میلاد بابلسر میزبان شهید نوروزی چلیچه، سورن نقش جهان اصفهان، دانش فسا، شهدای مرصاد کرمانشاه است و شهرداری چاف لنگرود میزبان امید لنجان اصفهان، شباب نوین کرمانشاه، کویراردکان یزد و شهرداری نوین تبریز است که از هر گروه 2 تیم به مرحله نهایی صعود می کند و مرحله نهایی مسابقات بصورت مجتمع با حضور شش تیم صعود کننده برگزار می‌شود.

مدیر عامل شاهین گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما خیلی تلاش کردیم تا توانستیم میزبانی منطقه سه کشور را بدست آوریم و با توجه به اینکه حصاری بین تماشاگران و زمین در ورزشگاه ساحلی گناوه وجود نداشت کمیته ساحلی فدراسیون از ما ایراد گرفتند ولی با تلاش اداره ورزش و جوانان خوشبختانه این مشکل حل شد و ما توانستیم میزبان این مسابقات شویم.

محمود منوچهری افزود: وضعیت زمین بسیار مساعد است و ما در حال انجام مراحل پایانی آماده سازی زمین هستیم ورزشگاه ساحلی شهدای خلیج فارس گناوه از بهترین ها در سطح ایران است و امیدواریم چون دیگر باشگاه های این شهرستان میزبان خوبی در فوتبال ساحلی باشیم.

وی یاد آور شد: از مسئولین شهری و استانی انتظار کمک مالی و معنوی داریم تا بتوانیم بعنوان یکی از تیم های صعود کننده به لیگ یک فوتبال ساحلی کشور باشیم چرا که بندر گناوه در این رشته ورزشی بسیار مستعد است و باید از این موقعیت بدست آمده نهایت استفاده را کرد.

مدیر عامل شاهین گناوه بیان داشت: ما تیم خود را برای صعود بسته ایم و تمرینات خوبی نیز انجام داده ایم و با توکل بر خدا و همت بازیکنان بتوانیم صعود کننده باشیم و شهر و استان را صاحب دومین نماینده در لیگ یک کنیم.

منوچهری در پایان گفت: جا دارد از مسئولین کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون و همچنین آقای عمادی رئیس اداره ورزش و جوانان گناوه که کمال همکاری را در گرفتن میزبانی با باشگاه شاهین داشته اند تشکر کنم.