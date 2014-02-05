نیرو های مسلح ایران در همه دوران سربلند بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم منصور خمری در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح ابراز داشت: نیروهای مسلح همیشه توانسته اند قرآن و رهنمودهای اسلام را به عنوان محور اندیشه ها و عمل خود قرار دهند و با اطاعت محض از ولی فقیه در انجام ماموریتها و تکالیف خود کوشا باشند.

وی با عنوان اینکه نیروهای مسلح برای حفاظت از کشور بر چهار اصل پایدار هستند، افزود: این افراد با تکیه بر بصیرت افزایی، تبیین جایگاه ولایت، نمایش کارایی و افزایش امید و نشاط در بین مردم تلاش می کنند تا به بهترین نحو از کشور خود حفاظت و حراست کنند.

خمری با عنوان اینکه نیروهای مسلح توانسته اند اصول برنامه ریزی ساختاری را به عنوان شاخص ترین آیین ها به عمل تبدیل کنند، تصریح کرد: با برنامه ریزی درست در کارها می توانیم نظام مند عمل کرده و در حراست کشور نقش بهتری را ایفا کنیم چرا که برنامه ریزی در کارها یکی از رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به دهه فجر گفت: دهه فجر دهه پیروزی خون بر شمشیر است و نیروهای مسلح در این استان توانسته اند با برنامه ریزی درست و هماهنگی با سایر دستگاه های اجرایی برنامه های خوبی را در سطح استان برگزار کنند.

فرمانده لشگر 30 گرگان افزود: پیروزی انقلاب اسلامی برای همیشه در فکر و ذهن ما همیشه جاودانه می ماند زیرا افراد زیادی در این راه جان خود را نثار کرده اند تا این انقلاب از دست رژیم طاغوت و جهانخوارانی همچون آمریکا و انگلیس نجات پیدا کند و به استقلال دست پیدا کند.