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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۵

جمال در گفتگو با مهر:

افزایش دانش مربیان، بخش قهرمانی شنا قم را تقویت می‌کند

افزایش دانش مربیان، بخش قهرمانی شنا قم را تقویت می‌کند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم افزایش دانش مربیان این رشته را بهترین راهکار برای رشد بخش قهرمانی شنا قم عنوان کرد.

مسعود حسین جمال در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بعد از سال ها تلاش در بخش های همگانی و آموزش شنا قم، به صورت جدی وارد عرصه قهرمانی این رشته شده ایم و انشاءالله قصد داریم جایگاه خود در شنا کشور را تقویت کنیم.

وی با تقدیر از حمایت های فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو و اداره کل ورزش و جوانان استان قم از فعالیت های این هیئت، ابراز داشت: این دو نهاد که متولیان ورزش و رشته شنا هستند حمایت های خوبی از هیئت دارند و امیدوارم با دلگرمی آنها بتوانیم به اهداف ومقاصد خود برسیم.

رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم افزود: ما تمام استخرها را در بخش قهرمانی وارد تیم داری کرده ایم و دو دوره متوالی است که مسابقات لیگ شنا باشگاه های قم را برگزار می کنیم و در رقابت های اخیر قهرمانی کشور در شیراز نیز شناگران ما حضور داشتند.

وی در ادامه از توجه ویژه هیئت شنا، شیرجه و واترپلو قم به امر آموزش خبر داد و عنوان داشت: این هیئت در ادامه برنامه‌های خود به منظور افزایش سطح علمی مربیان خود یک دوره مربیگری نیمه پیشرفته را در قم برنامه ریزی و برگزار کرد.

حسین جمال اضافه کرد: در واقع بعد از اینکه دوره مربیگری درجه 2 شنای بانوان در قم با تدریس زینب نیک آیین به پایان رسید، دوره مربیگری درجه 2 شنای آقایان در قم برگزار می‌شود تا هیئت شنا، شیرجه و واترپلو قم همچنان به تلاش برای ارتقاء دانش مربیان و دست اندرکاران این رشته ادامه بدهد.

وی یاد آور شد: دوره مربیگری شنای آقایان قرار است هفته پایانی بهمن ماه در دو بخش تئوری و عملی برگزار شود و مربیان شنای قم که پیش از این موفق به گذراندن دوره درجه 3 شده‌اند و در سال‌های اخیر در زمره مربیان فعال شنای قم بوده‌اند می توانند در این دوره حضور یابند.

رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم با بیان اینکه سعید سالاری مدرس قمی فدراسیون شنا مسئولیت تدریس آموزش این دوره را بر عهده دارد، عنوان کرد: سالاری در حالی به عنوان مدرس احتمالی در این دوره آموزشی حاضر است که همراه با تیم‌های پایه شنای قم در مسابقات شنای نوجوانان و نونهالان کشور در شیراز نیز حضور یافت.

وی یاد آور شد: در حال حاضر از نزدیک به20 مربی دارای مدرک درجه 3 مربیگری شنا در این دوره مربیگری ثبت نام به عمل آمده است و این مربیان با حضور در این دوره 60 ساعته، آموزش های تئوری مربیگری رشته شنا را سپری خواهند کرد.

 

کد مطلب 2229688

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