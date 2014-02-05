ایجاد صف هاي طولاني براي دريافت سبد كالا در كردستان/ استاندار: کاستیها رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتداي هفته جاري و همزمان با ايام الله دهه مبارك فجر توزيع سبدكالاي خانوارها در استان كردستان همزمان با ديگر نقاط كشور آغاز شد ولي متاسفانه اين بار نيز مردم با تشكيل صف هاي طولاني، منتظر دريافت سبد كالاي خود شدند.

هر چند كه مديران و مسئولان استان كردستان در گفتگو با خبرنگار مهر از فراهم كردن تمهيدات لازم در خصوص چگونگي توزيع سبد كالاي خانوارها خبر مي دهند ولي آنچه در عمل مشاهده مي شود تشكيل صف هاي طولاني و انتظار بي پايان مردم بود كه به تصوير اصلي اين روزهاي معابر و خيابان هاي اصلي شهر سنندج و ديگر شهرهاي استان كردستان تبديل شده است.

تعيين 95 مركز عرضه سبد كالاي خانوار در كردستان

مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان كردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهيدات صورت گرفته براي توزيع سبد كالاي خانوار بيان كرد: در حال حاضر 95 مركز در استان كردستان براي پخش و توزيع اين سبد كالايي مشخص شده است و هم اكنون توزيع سبد كالايي خانوارهاي كردستاني در فروشگاه هاي زنجيره اي، شركت هاي تعاوني و مراكز معتبر توزيع و عرضه مي شود.

پيمان اسراري با اشاره به برنامه ريزي هاي دولت در خصوص چگونگي توزيع اين بسته كالايي گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، توزیع سبد کالایی برای جامعه هدف کارمندان دولت، کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان، مددجویان کمیته امداد حضرت امام (ره)، افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، دانشجویان متاهل و خبرنگاران در دو مقطع زمانی در بهمن و اسفند ماه سال جاری اجرايي و عملياتي شده است و هم اكنون مرحله اول اين طرح در استان در حال اجراست.

وي با اشاره به اينكه، واحدهای تولیدی محصولات لبنی استان كردستان آمادگی خود را برای تامین پنیر مورد نیاز این سبدهای کالایی اعلام كرده اند، ادامه داد: با توجه به ذخیره سازی مناسب برای تامین برنج و گوشت مرغ هيچ گونه مشكلي در استان كردستان نداريم و توزيع سبد كالايي خانواره مطابق با برنامه ابلاغي از سوي دولت دنبال مي شود.

مدير كل صنعت، معدن و تجارت كردستان به آمادگي اين استان در حوزه ذخيره سازي كالاهاي اساسي خبر داد و افزود: ذخیره سازی کلیه کالاهای اساسی و تنظیم بازار شامل برنج، حبوبات، روغن، مواد پروتئینی، گوشت قرمز منجمد و مرغ منجمد و همچنین نهاده های دامی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت غله و خدمات بازرگانی و شرکت پشتیبانی امور دام استان کردستان صورت گرفته است و هیچ گونه کمبودی در زمینه ذخیره سازی کالاهای استان كردستان وجود ندارد.

در حالي كه مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان كردستان از نبود هيچ گونه مشكلي در خصوص توزيع سبد كالايي خانوار خبر مي دهد كه هر روز صبح و قبل از طلوع آفتاب جمعيت زيادي به فروشگاه هاي محل عرضه هجوم مي آورند و بايد ساعت ها در انتظار دريافت سبد كالاي خانوار باشند.

وضعيت توزيع و تشكيل صف هاي طولاني به گونه ای پیش رفت تا جلسه هماهنگي توزيع سبد كالاي خانوار به رياست استاندار كردستان تشكيل شده و در اين خصوص هماهنگي هاي لازم براي رفع نواقص و كمبودها ايجاد شود.

كاستي هاي توزيع سبد كالاي خانوار رفع شود

استاندار كردستان در اين جلسه كه با حضور شماري از مديران ادارات و سازمان هاي دولتي به همراه مسئولان بانك هاي استان كردستان برگزار شد، اظهار داشت: در روند توزيع سبد كالاي خانوار در كردستان كم و كاستي هاي وجود دارد كه انتظار مي رود در كوتاهترين زمان ممكن اين كاستي هاي بر طرف شود.

عبدالمحمد زاهدي در ادامه سخنان خود ضمن تاكيد بر لزوم همكاري و تعامل كليه ادارات و سازمان هاي دولتي استان كردستان در راستاي اجرايي كردن هر چه بهتر اين طرح گفت: مدیران دستگاه های اجرایی و متولیان توزیع سبد کالا باید تلاش کنند تا با توزیع مناسب و به موقع سبد کالاهای اساسی موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کنند.

وي عنوان کرد: به دلیل گستردگی دامنه توزیع این طرح ضروریست برای آشنایی هرچه بیشتر مردم با مراحل مختلف آن اطلاع رسانی جامع و کامل صورت گیرد که در این رابطه باید با همکاری رسانه ملی و سایر رسانه های جمعی و نیز با همکاری شهرداری ها در اماکن عمومی با تبلیغات محیطی به نحو مناسبی اطلاع رسانی کرد.

استاندار كردستان در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تاكيد بر لزوم رفع مشكلات پيش روي توزيع سبد كالاي خانوار در استان كردستان عنوان کرد: متاسفانه به دلیل برخی ناهماهنگی ها شاهد بروز مشکلاتی در زمینه توزیع هستیم که باید با ارائه راهکارهای اجرایی مناسب نسبت به رفع موانع و مشکلات موجود تلاش شود.

روند توزيع سبد كالاي خانوار متناسب با شان مردم نيست

همزمان با برگزاري جلسه هماهنگي در خصوص چگونگي اجرايي كردن هر چه بهتر اين طرح يكي از نمايندگان مردم كردستان در مجلس شوراي سالامي نسبت به برنامه ريزي هاي صورت گرفته انتقاد كرد و گفت: مسئولان بايد شان مردم را در هر برنامه و طرحي رعايت كنند و تلاش كنند تا مردم كمتر به زحمت بيافتند.

نماينده مردم شهرستان هاي سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ناهماهنگي هاي به وجود آمده در راستاي توزيع سبد كالاي خانوار در استان كردستان بيان كرد: رعايت شان و منزلت مردم در هر شرايطي يك اصل اساسي است و به همين دليل دولت بايد در راستاي اجراي طرح هاي اين چنين ابتدا به دنبال تحقق اين مهم باشد.

سالار مرادي ضمن انتقاد از برنامه ريزي هاي صورت گرفته و به زحمت انداختن مردم در راستاي توزيع سبد كالاي خانوار در سراسر كشور گفت: طرح دولت در راستاي كمك به اقشار آسيب پذير و ضعيف جامعه اجرا شد و هدف اصلي آن كمك به مردم بود ولي متاسفانه و بر اساس گزارش هاي رسيده در نحوه توزيع ناهماهنگي هايی به وجود آمده است كه به هيچ عنوان در شان مردم كشور ما نيست.

وي ضمن تاكيد بر ضرورت هماهنگي و تعامل مسئولان و مديران ادارات و سازمان هاي دولتي استان كردستان در اين بخش يادآور شد: تلاش دولتمردان بايد در استاي كمك بيشتر به مردم باشد و به همين دليل نيز ابتدا مي بايست قبل از اجراي طرح هماهنگي هاي لازم صورت مي گرفت تا شاهد تشكيل اين ميزان صف نمي بوديم ولي متاسفانه تصاويري از مناطق مختلف كشور مخابره مي شود كه واقعا جاري تاسف و تامل دارد.

وي در پايان با اشاره به اينكه اجراي هر طرح و برنامه اي نيازمند ايجاد مقدمات لازم است، اظهار داشت: متاسفانه در استان كردستان نيز روند توزيع سبد كالاي خانوار با مشكلاتي مواجه بوده است و اين روند اعتراض و نارضايتي مردم را به دنبال داشته كه به همين دليل بايد هر چه سريعتر در اين زمينه تصميمات لازم اتخاذ شده و به مردم كمك شود.

برنامه ريزي و اعمال مديريت مناسب از سوي مديران و مسئولان استان به ويژه استاندار جديد دولت تدبير و اميد در كردستان انتظار به حقي است كه بايد به عنوان يك اولويت اصلي در راستاي اجراي اين طرح دستور كار قرار گيرد.