فرار خاوری به کشورهای آمریکای جنوبی/ ارائه سبد کالا به سربازان متاهل

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ رضوانی رئیس پلیس بین الملل ایران این هفته از فرار محمودخاوری مدیرعامل سابق بانک ملی و یکی از متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی خبر داد و در این باره گفت: پس از اینکه به پلیس کانادا ثابت کردیم این فرد در این کشور اقامت دارد، ماموران پلیس کاندا اعلام کردند او از این کشور خارج و به یکی از کشورهای آمریکای جنوبی یا حوزه کارائیب رفته است. هنوز این موضوع را تایید نمی کنیم اما به تمام پلیس های آن کشور اعلام کرده ایم تا در صورت مشاهدهمتهم او را دستگیر و به ایران تحویل دهند.

وی در مورد آخرین وضعیت این متهم می گوید: سعی پلیس اینترپل دستگیری این فرد وبازگرداندنش به کشور است اما اگر نتوانیم او را دستگیر کنیم دایره فعالیت او را محدود و محیط بین الملل را برایش ناامن می کنیم.

واگذاری سبد کالا به سربازان متاهل

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح با اعلام خبر ارائه سبد کالا به سربازان متاهل گفت:سربازان متاهلی که سرپرست خانوار هستند سبد کالا می گیرند.

سردار کمالی در مورد زمان خدمت سربازی با اشاره به اینکه زمان خدمت سربازی همچنان 21 ماه است، گفت:در مورد افزایش زمان خدمت سربازی تا پایان سال تصمیم گیری می شود. در مورد معافیت ها نیز باید بگویم هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است و مشمولان به شایعات افزایش معافیت ها یا فروش خدمت سربازی توجه نکنند.

حضور یگان ویژه در استان های شمالی

در پی بارش بی سابقه برف در شمال کشور و ایجاد مشکلات فراوان برای ساکنان دو استان گیلان و مازندران، نیروهای یگان ویزه برای امدادرسانی به این مناطق اعزام شدند. به گفته سردار رادان جانشین رئیس پلیس کشور نیروهای یگان ویزه در کنار سایر پلیس های استان به کمک مردم شتافتند. این درحالی است که امنیت در این مناطق برقرار است.

دستگیری 52 سارق و کیف قاپ پایتخت

در هفته جاری ماموران پلیس اگاهی تهران در عملیاتی شبانه توانستند 52 سارق و کیف قاپ محدوده غرب،جنوب غرب و مرکز تهران را شناسایی و دستگیر کنند. سردار ساجدی نیا رئیس پلیس تهران در این باره می گوید:برخی از این افراد زورگیرانی بودند که با خودرو شخصی از شهروندان زورگیری می کردند. در طرح اخیر 40 درصد سارقان براساس فیلم و عکس های موجود از صحنه سرقت شناسایی ودستگیر شدند.

وی در مورد اقدامات پلیس برای تامین امنیت شب عید گفت: پلیس با افزایش گشت های محسوس و نامحسوس در در اطراف مراکز خرید مناطق مرزی شهر و مترو امنیت شهروندان را تامین می کند.

ساجدی نیا با اعلام خبر خوش برای شهروندان از رفع توقیف خودروهایی خبر داد که به علت تخلف توسط پلیس توقیف شده و هیچ منع قضایی برای رفع توقیف آنها خبر داد.

کمر درد شایع ترین بیماری ماموران پلیس

رئیس بیمارستان امام سجاد نیروی انتظامی با اعلام اینکه کمر درد شایع ترین بیماری در میان ماموران پلیس است که باعث بازنشستگی پیش از موعد انها می شود گفت: بیماری های قلبی و عروقی و اعصاب و روان در رتبه های بعدی قرار دارند. دکتر احمدیان ادامه می دهد: طرح های جدیدی برای جلوگیری از افزایش کمر درد در میان ماموران در دست اجرا است که مهمترین آنها نحوه صحیح نشستن روی صندلی است. ضمن اینکه در عمل های جراحی نیروها به سمت عمل های غیر تهاجمی پیش رفته ایم تا ماموران بتوانند زودتر در سرکارشان حاضر شوند.

سوء استفاده جنسی و کاراجباری مهمترین عوامل قاچا انسان

در این هفته به همت پلیس اینترپل کارگاه یک روزه مقابله با قاچاق انسان برگزار شد. سرهنگ محمد حسین عباس زاده معاون هماهنگی دانشگاه علوم انتظامی با اعلام اینکه قاچاق انسان پس از مواد مخدر و اسلحه سومین تجارت غیر قانونی پر سود در دنیا است، گفت: سوئ استفاده جنسی،کار اجباری و خانگی مهمترین علل قاچاق انسان در دنیا است. این درحالی است که کودکان یک سوم قاچاق را تشکیل می دهند.

راه اندازی بیسیم بومی پلیس

همزمان با دهه فجر نخستین سامانه بیسیم بومی کشور با نام طوبی در نیروی انتظامی راه اندازی شد. این سامانه برای نخستین بار در کشور راه اندازی شده است و می تواند تمامی پلیس ها را یکپارچه به یکدیگر متصل کند.