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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۷

براتی خبر داد:

برگزاری جشنواره استانی شعر فجر در اصفهان

برگزاری جشنواره استانی شعر فجر در اصفهان

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی اصفهان گفت: همزمان با ایام شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی جشنواره استانی شعر فجر در اصفهان برگزار می شود.

مهدی براتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال حماسه سیاسی و اقتصادی و در ایام الله دهه فجر قصد داریم با برگزاری جشنواره شعر فجر اندیشه های انقلابی مردم را در قالب شعر مرور و به دیگران ارائه کنیم.

وی افزود: بر این مبنا جشنواره استانی شعر فجر اصفهان در سه بخش اندیشه های امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی  و سال حماسه سیاسی و اقتصادی، بخش آیینی و آزاد برگزار می شود و قالب اشعار نیز آزاد است. 

رئیس اداره فرهنگی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه آثار ارسال شده به این جشنواره نباید در هیچ جشنواره دیگری شرکت کرده باشد، بیان داشت: هر اثر باید در سه نسخه تایپ شده به دبیرخانه جشنواره واقع در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مجتمع فرهنگی صائب ارسال شود.

وی با بیان اینکه این دبیرخانه مجاز به چاپ اشعار است، تصریح کرد: همچنین علاقه مندان می توانند آثار خود را به شکل الکترونیکی از طریق سایت www.imam-khomeini-isf.ir نیز به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

براتی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره 23 بهمن ماه است، بیان داشت: این جشنواره از ساعت 15 روز یک شنبه 27 بهمن در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) واقع در پل خواجو با حضور شاعران استانی و علاقه مندان برگزار می شود.
 

کد مطلب 2229694

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