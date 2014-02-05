دو مرکز مشاوره دانش آموزان استثنائی در خراسان رضوی به بهره برداری می رسد

محمد حسین عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: دو مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده در دو نقطه غربی و شرقی شهر مشهد، باهمکاری مدیریت استثنایی آموزش و پرورش برای اولین بار در کشور ایجاد می شود.

وی بیان داشت: مرکز راهنمایی و مشاوره شماره یک و 2 استثنایی فردا پنج شنبه 17بهمن درمشهد همزمان با 21 مرکز دیگر در خراسان رضوی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی در مشهد همزمان 21مرکزدیگر در خراسان رضوی افتتاح خواهدشد.

مراکز و انتشارات انجمن

رییس گروه انجمن اولیا و مربیان این اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، اظهارداشت:‌ 22 مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده و 20 نمایندگی انتشارات اولیا و مربیان با 300 عنوان کتاب در این دهه افتتاح می‌شود.

عبداللهی با بیان این که گرامیداشت سالروز دهه فجر یکی از مناسک گذار از جمهوری اسلامی به حساب می‌آید، بیان کرد: همزمان با ایام دهه فجر و برگزاری جشنهای بهار انقلاب، گروه انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش با انجام برنامه ها و نشستهایی به تبیین اهداف امام راحل(قدس)معمار انقلاب و گرامیداشت این روزهای بزرگ پرداخت.

وی با با بیان اینکه در برگزاری این برنامه‌ها در سال جاری رویکردی جدید مورد توجه قرار گرفته افزود: این رویکرد شامل فراگیری، تنوع، ایجاد شادابی، نشاط و امید، پرهیز از سلیقه‌گرایی و سیاست‌کاری و دیگر مواردی از این قبیل است.

خانواده موفق وسالم خانواده خردورز ومهرورز است

رئیس گروه انجمن اولیاومربیان از ارایه جلسه برنامه زندگی با قرآن در جمع کارکنان اداره کل گفت و افزود: در این نشست به بیان اخلاق خانوادگی از منظر قرآن وروایات پرداخته شد.

عبدالهی گفت: خانواده موفق و سالم خانواده خردورز و مهرورز است که در آن اخلاق خانوادگی رعایت می شود.

وی افزود: امروز انقلاب اسلامی برای استحکام دینی خویش و مبارزه با دسیسه های استکبار و وهابیت به وحدت بیش از هرزمان دیگر نیازمند است.

وی همکاری همیاری وهمدلی مبتنی بر تعقل و مهرورزی را مهمترین رکن اخلاق خانوادگی دانست و تصریح کرد: ثمره آن تربیت فرزندان صالح و آینده سازان خود باور خواهد بود و این بزرگترین ارزش و سرمایه جامعه اسلامی است.

طنین سرودهای انقلابی در سرویس مدارس

رییس گروه انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش گفت: سرودهای انقلاب اسلامی در سرویس های مدارس یادآور روزهای سبز انقلاب شد.

عبداللهی افزود: لوح فشرده سرودهای خاطره انگیز انقلابی میهنی و حماسی جهت استفاده رانندگان در زمان سرویس دهی دانش آموزان ارائه شد.

وی بیان داشت: این لوح فشرده، تحت عنوان گلبانگ انقلاب تهیه وبه کارشناسان انجمن اولیاومربیان نواحی مشهد جهت توزیع وتکثیر توسط شرکتهای پیمانکاری؛ ارسال شد.

گفتنی است: در تهیه وتدوین گلبانگ انقلاب از آثار خوانندگان بنام کشور استفاده شده است.