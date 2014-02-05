اکران فیلم های جشنواره بین المللی فیلم فجر در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین المللی فیلم فجر برای سومین سال پیاپی در قزوین اکران عمومی خواهد داشت و از شانزدهم بهمن در سینما مهتاب پذیرای سینما دوستان قزوینی خواهد بود.

چهارشنبه 16 بهمن فیلم "چ" از ابراهیم حاتمی کیا در ساعت های 10، 16 و 20، "روزگاری عشق و خیانت" از داوود بیدل در ساعت های 14، 18:30 و 22 و "زندگی مشترک آقای محمودی و بانو" از روح اله حجازی پنجشنبه 17 بهمن در ساعت های 10، 16 و 20 و "با دیگران" از ناصر ضمیری در ساعت های 14، 18:30 و 22 اکران می شود.

"مهمان داریم" فیلمی از محمدمهدی عسگرپور جمعه 18 بهمن در ساعت های 16 و 20 و "انارهای نارس" از محمدرضا مصطفوی ساعت های 14، 18:30 و 22، در روز شنبه 19 بهمن "رد کار پت" از رضا عطاران ساعت های 10، 16 و 20 و "پنج ستاره" از مهشید افشارزاده در ساعت های 14، 18:30 و22، فیلم "ملبورن" از نیما جاویدی در روز یکشنبه 20 بهمن در ساعت های 10، 16 و 20 و "خانه پدری" از کیانوش عیاری نیز در همین روز در ساعت های 14، 18:30 و 22 اکران عمومی می شود.

همچنین، دوشنبه 21 بهمن "متروپل" از مسعود کیمیایی در ساعت های 10، 16 و 20 و "رنج و سرمستی" از جهانگیر الماسی در ساعت های 14، 18:30 و 22 و "برف" از مهدی رحمانی سه شنبه 22 بهمن در ساعت های 16 و 20 و "خواب زده ها" از فریدون جیرانی در ساعت های 14، 18:30 و 22 اکران می شود.

در روز چهارشنبه 23 بهمن دو فیلم خط ویژه از مصطفی کیایی در ساعت های 10، 16 و 20 و "تمشک" از سامان سالور در ساعت های 14، 18:30 و 22 اکران می شود و در روز پنجشنبه 24 بهمن نیز "فصل فراموشی فریبا" از عباس رافعی در ساعت های 14، 18:30 و 22 اکران خواهد شد همچنین در روز جمعه 25 بهمن فیلم های "عصبانی نیستم" از رضا درمیشیان در ساعت های 16 و 20 و "فرشته ها با هم می آیند: از حامد محمدی در ساعت های 14، 18:30 و 22 در سینما بهمن قزوین به نمایش گذاشته می شود.