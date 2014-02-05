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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۷

اکران فیلم های جشنواره بین المللی فیلم فجر در قزوین

اکران فیلم های جشنواره بین المللی فیلم فجر در قزوین

قزوین- خبرگزاری مهر: فیلم های جشنواره بین المللی فیلم فجر در سینما مهتاب قزوین اکران عمومی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین المللی فیلم فجر برای سومین سال پیاپی در قزوین اکران عمومی خواهد داشت و از شانزدهم بهمن در سینما مهتاب پذیرای سینما دوستان قزوینی خواهد بود.

چهارشنبه 16 بهمن فیلم "چ" از ابراهیم حاتمی کیا در ساعت های 10، 16 و 20، "روزگاری عشق و خیانت" از داوود بیدل در ساعت های 14، 18:30 و 22 و "زندگی مشترک آقای محمودی و بانو" از روح اله حجازی پنجشنبه 17 بهمن در ساعت های 10، 16 و 20 و "با دیگران" از ناصر ضمیری در ساعت های 14، 18:30 و 22 اکران می شود.

"مهمان داریم" فیلمی از محمدمهدی عسگرپور جمعه 18 بهمن در ساعت های 16 و 20 و "انارهای نارس" از محمدرضا مصطفوی ساعت های 14، 18:30 و 22، در روز شنبه 19 بهمن "رد کار پت" از رضا عطاران ساعت های 10، 16 و 20 و "پنج ستاره" از مهشید افشارزاده در ساعت های 14، 18:30 و22، فیلم "ملبورن" از نیما جاویدی در روز یکشنبه 20 بهمن در ساعت های 10، 16 و 20 و "خانه پدری" از کیانوش عیاری نیز در همین روز در ساعت های 14، 18:30 و 22 اکران عمومی می شود.

همچنین، دوشنبه 21 بهمن "متروپل" از مسعود کیمیایی در ساعت های 10، 16 و 20 و "رنج و سرمستی" از جهانگیر الماسی در ساعت های 14، 18:30 و 22 و "برف" از مهدی رحمانی سه شنبه 22 بهمن در ساعت های 16 و 20 و "خواب زده ها" از فریدون جیرانی در ساعت های 14، 18:30 و 22 اکران می شود.

در روز چهارشنبه 23 بهمن دو فیلم خط ویژه از مصطفی کیایی در ساعت های 10، 16 و 20 و "تمشک" از سامان سالور در ساعت های 14، 18:30 و 22 اکران می شود و در روز پنجشنبه 24 بهمن نیز "فصل فراموشی فریبا" از عباس رافعی در ساعت های 14، 18:30 و 22 اکران خواهد شد همچنین در روز جمعه 25 بهمن فیلم های "عصبانی نیستم" از رضا درمیشیان در ساعت های 16 و 20 و "فرشته ها با هم می آیند: از حامد محمدی در ساعت های 14، 18:30 و 22 در سینما بهمن قزوین به نمایش گذاشته می شود.

کد مطلب 2229697

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