امسال ده ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، معاون سازمان غله كشور با اعلام اين خبر گفت: سال گذشته حدود هشت ميليون و700 هزار تن گندم مازاد بر نياز از كشاورزان خريداري شد كه پيش بيني مي شود امسال اين رقم يك ميليون و سيصد هزار تن افزايش يابد.

محسن سرخو با بيان اينكه در سالهاي گذشته بيش از 50 درصد گندم كشور از خارج وارد مي شد افزود: امسال اين ميزان به كمتر از ده درصد كاهش مي يابد.

وي نيازكشور به گندم را درسال11ميليون تن اعلام كرد و افزود: بر اساس آمارهاي موجود حدود43 درصد خانوارهاي شهري و 58 درصد ازخانوار هاي روستايي نياز كالري روزانه خود را از طريق نان تامين مي كنند و به همين علت ايجاد تغييرات اساسي در نان مصرفي به عنوان يك ماده غذايي ضرورت خواهد داشت.

عضوهيات مديره سازمان غله كشور، آشنايي توليدكنندگان نان با فن آوري روز در زمينه توليد نان با توجه به ذايقه مصرف كنندگان ، ايجاد بستر فرهنگي مناسب براي توليد كنندگان و مصرف كنندگان، كاهش ضايعات نان، ارايه اطلاعات لازم به مردم در باره نحوه خريد، نگهداري و مصرف نان را ضروري دانست.

سرخوگفت: حضور فعال وزارت جهاد كشاورزي در توليد گندم ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كشور در زمينه كيفيت نان و وزارت بازرگاني در امر كنترل نرخها و سيستم توزيع مناسب نان را ضروري دانست.

وي تبديل واحدهاي نانوايي ازطريق تجميع واحدهاي سنتي به واحد هاي صنعتي، ارايه آموزش هاي مناسب از نظر بهداشتي ، تكنيكي و فني و نيز بسته بندي را از مسايل مهم در زمينه عرضه نان ذكر كرد.

سرخو تصريح كرد: اقدامات مطالعاتي توسط مركز پژوهشهاي غلات وابسته به سازمان غلات براي افزايش كيفيت نان دركشور در دست اجرااست.