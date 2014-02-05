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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۱

انتقاد نماینده ساری از نحوه مدیریت در حل بحران سفید

انتقاد نماینده ساری از نحوه مدیریت در حل بحران سفید

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات برخی مسئولان مبنی بر حل مشکلات استان های شمالی گفت: مشکلات استان حل نشده و هنوز استان با مشکل قطعی گاز روبروست، این بحران مدیر می خواهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در پایان جلسه علنی نوبت صبح روز چهارشنبه محمد دامادی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکری گفت: 5 روز از بحران برف که بحران سفید نام گرفته است در استان های شمالی می گذرد، طی چند ساعت گذشته آب، برق و گاز وصل شده و روند بازگشایی معابر از سوی دولت، سپاه، خصوصا سردار شاه چراغی انجام گرفته است. هلال احمر و دکتر ربیعی استاندار مازندران نیز صادقانه برای حل مشکلات مردم فعالیت می کنند.

نماینده مردم ساری گفت: عده ای در این چند ساعت اخیر مصاحبه کرده و از حل مشکلات مردم سخن گفتند. باید بگویم مشکلات حل نشده است. کودکان بسیاری با مشکل سرمازدگی و عدم دسترسی به پزشک و دارو مواجه هستند، راه های ارتباطی روستاها به شهرها خصوصاً به تنکابن و رامسر باز نشده و 50 روستای رامسر با جمعیت نزدیک به 8 هزار نفر در محاصره برف قرار دارند.

وی ادامه داد: بیش از هزار واحد دامی فرو ریخته و سقف مدارس استان آسیب دیده است. آمار خسارت معلوم نیست در این شرایط کجا بحران تمام شده است.

دامادی اظهار کرد: قطعی گاز در غرب مازندران اتفاق افتاده اما در آمل، بابل، ساری، بهشهر و نکا دچار قطعی گاز شده اند. این بحران مدیر می خواهد و لازم نیست با این سوء مدیریت ها و نپختگی در رفتار تلاش مدیران صدیق را بی اثر و بهداشت روانی مازندران مظلوم را تهدید کنید.

در ادامه محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که یاست جلسه را بر عهده داشت گفت: در این چند روز خدمات ارزشمندی از سوی سپاه، بسیج، وزرات کشور، راه، نیرو و نفت انجام شده است و در اوج فشارها و تهدیدات گازرسانی صورت گرفته است، امیدواریم مشکلات حل شود.

کد مطلب 2229702

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