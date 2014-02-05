خرید 2200 تن نمک برای معابر اردبیل

حسین فرزانه ظهر چهار شنبه در حاشیه اجرای طرح نمک پاشی معابر اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در ابتدا با اطلاع از موج سرما هزار و 600 تن نمک خریداری و ذخیره سازی شد و با بروز برودت هوا در رورهای بعدی خرید 600 تن نمک دیگر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: به نسبت 50 به 50 ماسه با نمک مخلوط شده و در معابر مورد استفاده قرار می گیرد.

به گفته فرزانه به دلیل لغزنده بودن سطح پلهای هوایی شارژ پلها به صورت مداوم انجام شده و در تمام روزهای سرمانمک پاشی پلها در اولویت قرار گرفته است.

استفاده از 300 دستگاه ماشین آلات برف روب

وی افزود: در موج اول و دوم سرما شهرداری اردبیل با تامین ماشین آلات برف روبی تمامی معابر و خیابانها را بازگشایی کرده است.

به گفته فرزانه بالغ بر 300 دستگاه ماشین آلات سنگین برف روب در این مدت مورد استفاده قرار گرفته است.

معاون خدمات شهری شهردار اردبیل از هزینه کرد اعتبار هفت میلیارد ریالی برای برف روبی معابر خبر داد و افزود: در حال حاضر تردد در تمامی معابر اردبیل امکان پذیر است.

وی اضافه کرد: خدمات شهرداری به منظور بازگشایی معابر تا 15 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.