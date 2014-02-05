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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۲۲

دولتخواه عنوان کرد:

آب شرب شهر باشت به وسیله سه حلقه چاه آهکی تامین می شود

آب شرب شهر باشت به وسیله سه حلقه چاه آهکی تامین می شود

باشت – خبرگزاری مهر: رئیس اداره آب و فاضلاب شهر باشت گفت: سه حلقه چاه آهکی با آبدهی جمعاً 80 لیتر بر ثانیه منابع تامین کننده آب شرب شهر باشت است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتخواه ظهر چهارشنبه در نشست با مدیر عامل آبفای کهگیلویه و بویراحمد افزود: شهر باشت دارای جمعیتی بالغ بر 10 هزارنفر  و دارای 3500 مشترک آب است.

وی با بیان اینکه خدمات رسانی در امور آبفای باشت از رویکرد بالایی برخوردار بوده است، اظهار داشت: شهر باشت همچنین دارای یک باب مخزن ذخیره بتنی به حجم 2000 مترمکعب و دارای تاسیسات نگهبانی و کلر زنی تمام اتوماتیک، دارای طرح تله متری یا کنترل از راه دور منابع و مخازن می باشد.

دولتخواه تصریح کرد: خط انتقال رفت و برگشت در شهر باشت به طول 7.5 کیلومتر و طول شبکه های توزیع آب در سطح شهر جمعا به طول 50 کیلومتر می رسد.

مدیر عامل  آبفای کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: خدمات ارزنده ای در نظام شکوهمند انقلاب اسلامی در شهر باشت به منصه عمل رسیده و همه این خدمات حاصل تلاشهای دولتمردان و به برکت خون شهیدان دوران دفاع مقدس شکل گرفته است.

لدنی نژاد افزود: این استان در دوران گذشته در فقر و محرومیت نگه داشته شده بود و به برکت نظام شکوهمند انقلاب اسلامی دگرگونی و پیشرفتهای بسیاری حاصل شده است.

وی اظهار داشت: قبل از انقلاب در حوزه فاضلاب شهرهای استان، همچون سایر دستگاههای خدمات شهری مانند برق، گاز و تلفن هیچکونه توجه جدی در این استان به زیر ساخت ها نشده بود.

لدنی نژاد افزود: در حوزه آب و فاضلاب شهری در هیچکدام از شهرهای استان حتی در بحث مطالعات و فاز صفر و یک نیز اقدامی انجام نشده بود.

وی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی آب و فاضلاب در پنج شهر یاسوج، دوگنبدان، دهدشت، سی سخت و چرام دارای پیشرفتی در حدود 25 درصد می باشد و در چهار شهر باشت، لنده، لیکک و مادوان مطالعات طرح فاضلاب انجام شده است.

مدیر عامل آبفای استان بیان داشت: هم اکنون درحال اخذ مجوز ماده 215 از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای ایجاد ردیف اعتباری هستیم و انشالله عملیات اجرایی پس از اخذ مجوزهای لازم آغاز خواهد شد.

لدنی نژاد افزود: در بخش آب در سه شهر یاسوج، دوگنبدان و دهدشت آبی که از طریق شهرداریها از منابع بسیار محدودی مثل چاه تامین می شد در شبکه محدودی نیز توزیع می شد و اکنون بعد از انقلاب این وضعیت توسعه پیدا کرده و سه شهر به تعداد 15 شهر افزایش یافته و جمعیت هم چند برابر شده است.

وی تصریح کرد: در همه شهرها آب با کیفیت و بهداشتی تامین شده و تامین آب شرب از منابع پایدار با فاصله بیشتری از شهر در دستور کار ما قرار گرفته است.

لدنی نژاد با اشاره به تلاش شبانه روزی کارکنان این نهاد افزود: صلاحیت، تجربه و تخصص، دانش و دلسوزی و وقت شناسی باید از مشخصات کارکنان این نهاد باشد.

مدیر آبفای استان تصریح کرد: شرعا اگرآب منطقه ای قطع شود همه ما باید دغدغه داشته باشیم و احساس مسئولیت بکنیم تا بتوانیم در هرجایی که کار می کنیم به وظیفه ای که بر عهده داریم عمل کنیم.

لدنی نژاد افزود: آموزش نیروی انسانی، تربیت و اخلاق و همچنین پایبندی به فرامین دینی و خیر خواهی باید سرلوحه کار همه ما قرار بگیرد.

کد مطلب 2229707

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