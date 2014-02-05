آب شرب شهر باشت به وسیله سه حلقه چاه آهکی تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتخواه ظهر چهارشنبه در نشست با مدیر عامل آبفای کهگیلویه و بویراحمد افزود: شهر باشت دارای جمعیتی بالغ بر 10 هزارنفر و دارای 3500 مشترک آب است.

وی با بیان اینکه خدمات رسانی در امور آبفای باشت از رویکرد بالایی برخوردار بوده است، اظهار داشت: شهر باشت همچنین دارای یک باب مخزن ذخیره بتنی به حجم 2000 مترمکعب و دارای تاسیسات نگهبانی و کلر زنی تمام اتوماتیک، دارای طرح تله متری یا کنترل از راه دور منابع و مخازن می باشد.

دولتخواه تصریح کرد: خط انتقال رفت و برگشت در شهر باشت به طول 7.5 کیلومتر و طول شبکه های توزیع آب در سطح شهر جمعا به طول 50 کیلومتر می رسد.

مدیر عامل آبفای کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: خدمات ارزنده ای در نظام شکوهمند انقلاب اسلامی در شهر باشت به منصه عمل رسیده و همه این خدمات حاصل تلاشهای دولتمردان و به برکت خون شهیدان دوران دفاع مقدس شکل گرفته است.

لدنی نژاد افزود: این استان در دوران گذشته در فقر و محرومیت نگه داشته شده بود و به برکت نظام شکوهمند انقلاب اسلامی دگرگونی و پیشرفتهای بسیاری حاصل شده است.

وی اظهار داشت: قبل از انقلاب در حوزه فاضلاب شهرهای استان، همچون سایر دستگاههای خدمات شهری مانند برق، گاز و تلفن هیچکونه توجه جدی در این استان به زیر ساخت ها نشده بود.

لدنی نژاد افزود: در حوزه آب و فاضلاب شهری در هیچکدام از شهرهای استان حتی در بحث مطالعات و فاز صفر و یک نیز اقدامی انجام نشده بود.

وی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی آب و فاضلاب در پنج شهر یاسوج، دوگنبدان، دهدشت، سی سخت و چرام دارای پیشرفتی در حدود 25 درصد می باشد و در چهار شهر باشت، لنده، لیکک و مادوان مطالعات طرح فاضلاب انجام شده است.

مدیر عامل آبفای استان بیان داشت: هم اکنون درحال اخذ مجوز ماده 215 از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای ایجاد ردیف اعتباری هستیم و انشالله عملیات اجرایی پس از اخذ مجوزهای لازم آغاز خواهد شد.

لدنی نژاد افزود: در بخش آب در سه شهر یاسوج، دوگنبدان و دهدشت آبی که از طریق شهرداریها از منابع بسیار محدودی مثل چاه تامین می شد در شبکه محدودی نیز توزیع می شد و اکنون بعد از انقلاب این وضعیت توسعه پیدا کرده و سه شهر به تعداد 15 شهر افزایش یافته و جمعیت هم چند برابر شده است.

وی تصریح کرد: در همه شهرها آب با کیفیت و بهداشتی تامین شده و تامین آب شرب از منابع پایدار با فاصله بیشتری از شهر در دستور کار ما قرار گرفته است.

لدنی نژاد با اشاره به تلاش شبانه روزی کارکنان این نهاد افزود: صلاحیت، تجربه و تخصص، دانش و دلسوزی و وقت شناسی باید از مشخصات کارکنان این نهاد باشد.

مدیر آبفای استان تصریح کرد: شرعا اگرآب منطقه ای قطع شود همه ما باید دغدغه داشته باشیم و احساس مسئولیت بکنیم تا بتوانیم در هرجایی که کار می کنیم به وظیفه ای که بر عهده داریم عمل کنیم.

لدنی نژاد افزود: آموزش نیروی انسانی، تربیت و اخلاق و همچنین پایبندی به فرامین دینی و خیر خواهی باید سرلوحه کار همه ما قرار بگیرد.