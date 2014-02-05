حضور گسترده مردم در جشن 22 بهمن راهکار خنثی سازی توطئه دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم زاده پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه برنامه ریزی مراسم 22 بهمن ماه، با اشاره به نقش و جایگاه شهدا بویژه شهدای انقلاب، اظهارداشت: حفظ و نگهداری از آرمانها و ارزش های انقلاب اسلامی از عوامل پایداری انقلاب است.

وی بر انسجام و هماهنگی ارگان ها و دستگاه های اجرایی در برگزاری مراسم 22 بهمن ماه تاکید کرد و بیان داشت: برگزاری باشکوهتر مراسم 22 بهمن نیازمند هماهنگی دستگاه ها است.

حجت الاسلام ابراهیم زاده با اشاره به اینکه دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای انقلاب است، عنوان کرد: این ایام فرصت مناسبی برای معرفی آرمانهای انقلاب اسلامی به نسل امروز است.

وی با اشاره به اینکه مردم ایران طی 35 سال گذشته اثبات کردند همیشه پای آرمان های نظام ایستاده اند، تاکید کرد: مردم همواره مطیع ولایت فقیه بودند و مسئولان وظیفه دارند زمینه برای حضور بهتر مردم فراهم شده و پیش بینی های لازم انجام شود.

حجت الاسلام ابراهیم زاده دهه فجر را از نعمت های الهی دانست و تصریح کرد: در این راستا تمام احاد جامعه وظیفه دارند آرمانهای امام راحل را زنده نگهدارند.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی همچنین خواستار تهیه بنر تصویر هفت شهید انقلاب استان و نصب آن در میدان قدس شد.