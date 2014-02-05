کارناوال های عروسی بیشترین زمینه شکایت های مردمی/ برخورد جدی با متخلفان مزاحم آسایش مردم

ابراهیم مهران فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد سازمان نظامی و قضایی در زمینه امر به معروف در جامعه اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر دارای سه مرحله قلبی، زمانی و عملی است و مطابق آموزه های دینی امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب نیز در زمینه امر به معروف همواره بر تذکر لسانی و زبانی در مرحله نخست تاکید کرده اند.



وی افزود: معاونت قضایی با سازمان هایی مانند نیروی انتظامی، دستگاه های قضایی، بسیج و سپاه در ارتباط با موضوعات خاص و اجرایی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط است چرا که در مراحلی ممکن است شرایطی پیش بیاید که برخورد عملی با منکر ضروری باشد و اجرای این بخش از امر به معروف برعهده ماست.



معاون سازمان های نظامی و قضایی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه این سازمان همواره پشتیبان عاملان امر به معروف و نهی از منکر است، بیان داشت: در شهر اصفهان به دلیل اعتقادات قوی مذهبی موارد منکراتی بسیار اندک است اما به دلیل همین اعتقادات مردم اصفهان توقع بیشتری در زمینه مبارزه با ناهنجاری ها دارند و امیدواریم با تعامل و همکاری دستگاه های ذی ربط این گونه موارد در این استان به حداقل برسد.



وی تاکید کرد: همکاری و تعامل دستگاه های انتظامی با سازمان قضایی در این زمینه ها خوب و مثبت است و هر جا طرح تذکر لسانی در حال اجرا بوده است نیروی انتظامی پشتیبانی مناسبی از ما داشته است.



مردم بهترین مبارزه کنندگان با منکرات جامعه هستند



مهران فر با اشاره به اینکه برخورد با با ناقضین قانون و هنجار شکنان متفاوت و گاه نیازمند برخورد جدی است، ابراز داشت: وضعیت فعلی جامعه در زمینه برخورد با ناهنجاری ها قابل قبول است اما تا رسیدن به حد مطلوب فاصله بسیار داریم و معتقدیم با توجه به اینکه مردم بهترین مبارزه کنندگان با منکرات در جامعه هستند باید کمک کنند تا منکرات در جامعه را به حداقل برسانیم.



وی با بیان اینکه کارناوال های عروسی یکی از ناهنجاری های جامعه است که جزو بیشترین شکایات مردمی به ماست، گفت: امر ازدواج در دین ما بسیار مقدس برشمرده شده است و باعث نشاط و شادابی جامعه می شود اما گاهی شاهد حرکاتی نامناسب و راه اندازی کارناوال هایی پس از عروسی هستیم که علاوه بر راه بندان و آزار و اذیت عمومی منجر به تصادفات فوتی وجرحی شده و شادی را به کام مردم تلخ کرده اند.



معاون سازمان های نظامی و قضایی ستاد احیای امر به معروف تاکید کرد: چندی پیش کمیته هماهنگی مبارزه با مفاسد اجتماعی با حضور اعضا تشکیل شد که موضوع طرح هماهنگی برای اقدامات کنترلی و برخورد با کارناوال های عروسی بود.



وی با اشاره به مصوبات این جلسه تصریح کرد: نخستین مصوبه این طرح اطلاع رسانی اولیه به مردم در زمینه برخورد با کارناوال های عروسی از طریق رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاری ها است و تهیه بسته های آموزشی برای مردم و آمران به معروف در زمینه تذکر لسانی را نیز مدنظر داریم.



مهران فر بیان داشت: همچنین جلساتی با اداره اماکن، نیروی انتظامی و مجمع امور صنفی برای اطلاع رسانی به سالن داران، هتل داران، آرایشگاه ها مراکز عکس برداری و آژانس های کرایه خودرو عروسی برگزار می شود تا درباره رعایت قوانین و مقررات و شئونات اسلامی در این مراکز تذکر و تاکیدات لازم انجام شود.



شناسایی باغ تالارهای غیرمجاز و نظارت بیشتر بر تالارهای مجاز را مدنظر داریم



معاون سازمان های نظامی و قضایی ستاد احیای امر به معروف اضافه کرد: همچنین شناسایی باغ تالارهای غیرمجاز توسط اداره اماکن و نظارت بر عملکرد تالارهای مجاز نیز در برنامه آینده ما قرار دارد بنابراین بعد از مراحل پیشگیری و تذکر اگر امر خلافی همانند بدپوششی، حرکات نامناسب ایجاد سروصدا و راهبندان در زمینه کارناوال های عروسی وجود داشته باشد در این زمینه برخورد جدی انجام شده که گاه ممکن است منتهی به معرفی به مراجع غذایی می شود.



وی ابراز داشت: هدف ما ایجاد جامعه ای با نشاط در پرتو رعایت قانون است چرا که ایجاد نشاط به قیمت مزاحمت برای دیگر افراد به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست و در این راستا با موارد مخل آسایش عمومی در عروسی ها مانند راه اندازی کارناوال های عروسی، سروصدای نیمه شب و بوق های ممتد مزاحم آسایش مردم، اختلاط های زن و مرد و حرکات ناهنجار که بیشترین مورد شکایت مردمی را نیز شامل می شود برخوردی جدی تر از گذشته انجام می شود.

