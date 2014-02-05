به گزارش خبرنگار مهر، اکبر دشتی صبح چهارشنبه در حاشیه افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های عمرانی شهرستان دشتی به خبرنگار مهر گفت: پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران مدیون جانفشانی‌ها و ایثار شهدای انقلاب اسلامی است که همه ما باید قدر این شهیدان را بدانیم.

وی بر بزرگداشت شهدا و تکریم خانواده‌های شهدا تاکید کرد و ادامه داد: دشمنان در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب تلاش داشتند تا کشور ما را مورد هجوم قرار دهند که شهدا با نثار جان خود این اجازه را به انها ندادند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دشتی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای سازماندهی گلزارهای شهدا در این شهرستان، بیان داشت: ساماندهی چهار گلزار شهدای شهرستان دشتی طی دهه فجر آغاز می‌شود.

آغاز ساماندهی چهار گلزار در شهرستان دشتی

وی از پیش‌بینی اعتبار 360 میلیون ریالی برای ساخت و بهسازی این گلزراها خبر داد و اضافه کرد: این گلزارها در روستاهای بنیاد، کلل و دوتک مزاره در شهرخورموج است.

دشتی با اشاره به اینکه اعتبارات این پروژه ها از محل اعتبارات تملک دارایی‌ها است، از افتتاح چهار گلزار شهید با اعتبار 520 میلیون ریال در دهه فجر خبر داد و افزود: این گلزارها در روستاهای اسلام آباد، مل گل، کاردنه و سهو است.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه اخیری که با فرماندار دشتی داشته ایم، مقرر شد گلزارهای شهدای که در روستا واقع شده اند بنیاد مسکن آسفالت مسیرهای آنجا در اولویت قرار دهد و اداره برق نیز نسبت به برق‌رسانی، ایجاد روشنایی و نصب برج نوری در گلزارهای شهدا اقدام کند.