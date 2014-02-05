سهراب فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه «محرمانه» که سری جدید آن در ایام دهه فجر روز آنتن شبکه چهار می رود درباره برنامه امروز به خبرنگار مهر گفت: این برنامه در 10 قسمت 45 دقیقه ای ساعت 18:30 از شبکه چهار سیما روی آنتن می رود و امروز قرار است به فرح و ارتباطات او با اطرافیانش و همچنین تسلطی که روی شاه داشت، بپردازد.

وی ادامه داد: امروز در این برنامه مجتبی مجدآبادی و قاسم تبریزی که هر دو پژوهشگر تاریخ هستند به این برنامه خواهند آمد و به واکاوی این مقطع از تاریخ می پردازند و قرار است روابطی که فرح با انگلیس داشت و همچنین روابطش با اطرافیان خود و کسانی را که به کار در دربار گمارده است به بحث و بررسی گذاشته شود.

تهیه کننده این برنامه در توضیح خود از سری جدید این برنامه عنوان کرد: ما در چهار قسمت قبلی این برنامه به انگلیس، آمریکا و اسراییل پرداختیم و همچنین درباره تشکیل سازمان هایی چون ساواک، موساد و سیا و وابستگی مطبوعات ایران در قبل از انقلاب به پهلوی سخن گفته شد. از جمله ویژگی های این برنامه هم می توان به پخش تصاویر مستند در بخش های مختلف این برنامه اشاره کرد که در آن تصاویری واقعی از دوره پهلوی و ارتباطات آنها نشان داده می شود.

موسی حقانی مشاور و کارشناس و حسن ملکی مجری برنامه ترکیبی و گفتگومحور «محرمانه» است. همچنین حمیدرضا رضوانی مدیر تولید و سیدفواد موسوی تدوین و تیتراژ برنامه را بر عهده دارند.

«محرمانه» کاری از گروه سیاسی شبکه چهار است که هر روز ساعت 18:30 در ایام دهه فجر روی آنتن می رود و به بحث درباره انقلاب و مباحث تاریخی، سیاسی و اجتماعی این دوره می پردازد.