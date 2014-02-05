منابع طبيعي اداره برتر همکار مرکز رشد و فناوری ابرکوه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان مرکز رشد فناوری ابرکوه، صبح چهارشنبه با حضور در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ابركوه از تلاش های این مجموعه به عنوان اداره برتر همکار مرکز رشد و فناوری ابرکوه در سال 92 تقدیر کردند.

رئیس مرکز رشد فناوری ابرکوه در این مراسم خطاب به مسئولان منابع طبيعي اظهار داشت: از این که به جوانان اعتماد و باور دارید باید قدردان شما باشیم که علیرغم این که بسیاری از دستگاه ها از موکول کردن کار به جوانان واهمه دارند، اقدام به واگذاری پروژه های خود به جوانان شهرستان می کنید.

علی اصغر قیومی بيان كرد: باید همگان باور کنند که جوانان می توانند کارهای بسیاری را به بهترین نحو به انجام برسانند و تنها کلید موفقیت شهرستان، باور داشتن آنان است.

وی ادامه داد: به سهم خود و در راستای تقدیر از دستگاه های همگام با شرکت های زیرمجموعه مرکز رشد، همه ساله اقدام به معرفی اداره برتر در این زمینه کرده ایم.

قیومی بيان كرد: در مجموعه این مرکز با توجه به پتانسیل های موجود به توسعه درون‌ زا می اندیشیم.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ابرکوه نیز اظهار د اشت: سال های متمادی است که کارهای اجرایی این اداره به بخش خصوصی واگذار می شد اما در این میان فعالان جوان ابرکوهی به واسطه برخی از مشکلات قادر به حضور در این عرصه ها نبودند.

مهدی صادقی خاطر نشان كرد: با هماهنگی با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد، زمینه حضور جوانان در فعالیت ها را فراهم آورده ایم.

وی ادامه داد: با توجه به این مسئله که نظارت بر کار نیروهای بومی راحت تر است و همچنین زمینه ارتقاء فعالیت ها نیز بیشتر فراهم می شود، از حضور نیروهای جوان ابرکوه در اجرای برنامه های خود راضی هستیم.

صادقی بيان كرد: همانطور که انتظار داشتیم، این نیروها کارایی خود را به خوبی در فعالیت های مرتبط با این اداره به اثبات رساندند.

در این جلسه مسئولان شرکت تعاونی کشاورزی آبنوس ابرکوه به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه مرکز رشد فناوری ابرکوه و پیمانکار برخی از طرح های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ابرکوه نیز حضور داشتند.